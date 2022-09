जिन आवेदकों के फोन नंबर का पांचवां डिजिट है '5', कंपनी उन्हें नहीं देती नौकरी का मौका !

दुनिया में अलग-अलग किस्म के लोग होते हैं. कुछ लोगों को ईश्वर पर ही विश्वास नहीं होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान पर भरोसा करने के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ों पर भी अंधविश्वास करते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता. ऐसे लोग अगर किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं तो इससे वे जाने-अनजाने दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं. हम आपसे इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि चीन में एक अंधविश्वासी कंपनी कुछ खास लोगों को इंटरव्यू तक का मौका नहीं दे रही है.

आपने लोगों को दिन के हिसाब से कपड़े पहनते देखा होगा, उन्हें एक खास अंक को लकी मानते हुए देखा होगा लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा कि वे इसी खास अंक के चक्कर में दूसरों का नुकसान करते होंगे. अंधविश्वास की हद ये है कि चीन में एक कंपनी की ओर से उन आवेदकों को नौकरी का मौका नहीं दिया जाता, जिनके फोन नंबर का पांचवां अंक 5 होता है. ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी चर्चा बटोर रही है.

फोन नंबर के अंत में है ‘5’, तो नहीं मिलेगी नौकरी

चीन के अखबारों ने एक अजीबोगरीब केस ढूंढा है, जो चीन के गुआंगडॉन्ग के शेंज़ेन की एक शैक्षणिक कंपनी का है. ये कंपनी अपने यहां आने वाले आवेदन पत्रों को लेकर एक अलग किस्म की स्क्रीनिंग करती है. हालांकि स्क्रीनिंग का तरीका सुनकर आप दंग रह जाएंगे. दरअसल कंपनी उन आवेदकों के आवेदन पत्र रिजेक्ट कर देती है, जिनके फोन नंबर के पांचवे स्थान पर नंबर 5 रहता है क्योंकि वे इसे अनलकी मानते हैं. उन्हें कहा जाता है कि अगर वे कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें अपना फोन नंबर बदलना होगा. कंपनी की इस अजीबोगरीब शर्त को सुनकर लोग हैरान हैं क्योंकि इसका उनकी योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है.

अंधविश्वास की हद है ये तो …

कंपनी का ये अंधविश्वासी व्यवहार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. चीनी सोशल मीडिया पर ये “Company Doesn’t Hire People Whose Phone Number Has 5 as 5th Digit” हैशटैग के साथ ट्रेंड हो रहा है. लोगों ने इसके साथ ही अंकशास्त्र और चीनी अंधविश्वास को लेकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. किसी ने बताया कि उनकी मां ने कहा है कि फोन नंबर में 0 और 5 को अवॉयड ही करें. वहीं ज्यादातर यूज़र्स का कहना था कि 21वीं सदी में होकर भी इस तरह के अंधविश्वासी लोग मौजूद हैं, ऐसे में आपको कर्मचारी नहीं फेंग शुई मास्टर ही हायर करने चाहिए.