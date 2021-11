Strange Law : पत्नी का बर्थडे भूलना है 'अपराध'! कुत्ते को देख मुंह बनाया तो होगी जेल

Strange Law Around The World : दुनिया में अलग-अलग देशों में अपने कानून (Weird Law of Different Countries) का पालन किया जाता है. कुछ जगहों के कानून बेहद सख्त होते हैं, तो कुछ जगहों पर ऐसे भी कानून होते हैं कि आप सुनकर कह पड़ेंगे- भला ऐसा भी होता है? कुछ ऐसा ही कानून है प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के पॉलिनेशियन एरिया (Polynesia) में मौजूद देश सामोआ (Samoa Strange Law) का. यूं तो ये आइलैंड (Samoa Island Tourism) अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहां के अनोखे कानून भी सुर्खियों में बने रहते हैं.