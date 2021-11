Weird: रात में टॉयलेट फ्लश करने पर पाबंदी ! जानिए वॉशरूम यूज़ करने के अजीबोगरीब कानून

Strange Laws : टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद इसमें कायदे से फ्लश करना और साफ रखना सामान्य रूप से अच्छी आदत है. भारत में अगर वॉशरूम हाइजीन (Toilet Use Without Flush) का कोई पालन न भी करे तो उसके लिए कोई जुर्माना या कानून नहीं है, लेकिन ऐसी जगहें भी हैं, जहां टॉयलेट का इस्तेमाल करने को लेकर अलग-अलग नियम-कानून बनाए गए हैं. कुछ ऐसे ही देशों में शुमार हैं स्विट्ज़रलैंड (Switzerland Weird Law) और सिंगापुर (Singapore Strange Rule). यहां अगर टॉयलेट यूज़ करने में गलती (Toilet Without Flush Cost you Fine) हो जाए तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.