कस्टमर ने वेट्रेस को खुश होकर दी 2 लाख की टिप, अब केस ठोकने की फिराक में है रेस्टोरेंट !

Restaurant wants to sue customer for tip: हम लोग जब भी रेस्टोरेंट या फिर किसी ढाबे पर भी खाना खाते हैं तो सर्विस से संतुष्ट होने के बाद खाना परोसने वाले को टिप के तौर पर कुछ पैसे देते हैं. ये जेस्चर अच्छा भी होता है और सामने वाले का हौसला बढ़ाने वाला भी. हालांकि अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में जब एक ग्राहक ने वेट्रेस को सर्विस के खुश होकर लाखों रुपये दिए तो ये खुद ग्राहक के लिए ही मुसीबत बन गए.

कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ही हुआ था, ऐसे में परिस्थितियां सामान्य होने के बाद आपने तमाम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी होंगी, जिन्होंने रेस्तरां को सपोर्ट करने के लिए वहां भारी-भरकम टिप दी हो. अमेरिका के Scranton नाम के शहर में मौजूद एक रेस्टोरेंट में ग्राहक ने एक वेट्रेस Mariana Lambert को एक ग्राहक ने $3,000 यानि करीब 2.3 लाख रुपये की टिप दी थी. फिर रेस्टोरेंट ने तो एटीट्यूड दिखाया, वो सोच से परे है.

2.3 लाख की टिप देख भड़का रेस्टोरेंट

ये अजीबोगरीब घटना पेंसिलवेनिया के स्क्रैंटन में मौजूद एक रेस्टोरेंट की है. यहां काम करने वाली वेट्रेस मारियाना लैम्बर्ट को एक ग्राहक की ओर से बिल का सैकड़ों गुना पैसा टिप के तौर पर मिल गया. ग्राहक का बिल जहां $13 यानि सिर्फ 1300 रुपये के आसपास बना था, वहीं ग्राहक की ओर से उसे $3,000 यानि करीब 2.3 लाख रुपये की टिप मिल गई. वो खुद तो इससे खुश थी, लेकिन UNILAD की रिपोर्ट के मुताबिक Alfredo’s Cafe के बाकी स्टाफ को ये अमाउंट खटक रहा था. सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट और ग्राहक के बीच बहसबाज़ी हो गई. मैनेजमेंट का कहना था इतनी ज्यादा टिप संदेहास्पद है, जबकि ग्राहक इसे ‘Tips for Jesus’ नाम के सोशल मीडिया मूवमेंट का हिस्सा बता रहा था.

अब कोर्ट केस की तैयारी में है कैफे

इतना ही नहीं, दिलचस्प बात तो ये है कि Alfredo’s Cafe के मैनेजर Zachary Jacobson ने आखिरकार इसे उकसाने वाला कहा है. उनका कहना है कि ग्राहक ने कहा है कि अगर टिप नहीं लेनी तो वो उन पर केस करें और अब रेस्तरां ऐसा ही करने जा रहा है. वैसे आपको बता दें कि साल 2020 में इंडियाना के एक पब में भी ग्राहक ने वेट्रेस को कुल बिल का 963% फीसदी हिस्सा टिप के तौर पर दे दिया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. हालांकि इस बार भी वेट्रेस की आंखों में आंसू आ रहे होंगे, लेकिन टिप छिन जाने की वजह से.