खास ड्रेस पहनकर लड़की बेचती थी केक, लड़कों की भीड़ देखकर पुलिस ने बदलवाए कपड़े

Girl Selling Cake in Special Dress : कुछ दुकानों (Most Popular Food Stalls) पर कस्टमर्स की ज़बरदस्त भीड़ होती है. इसकी वजह या तो वहां के खाने का स्वाद हो या फिर कुछ नया स्टाइल. थाइलैंड (Thailand News) की राजधानी बैंकॉक (Bangkok) में भी एक केक बेचने वाली लड़की की दुकान पर हर वक्त लड़कों का मेला (Woman sells Cake in Revealing Dress) लगा रहता है. पुलिस को जब इस भीड़ की खबर लगी तो वे यहां आए और उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल की. ये मामला बेहद अजीब है, जहां दुकान पर लग रहे जमावड़े को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.