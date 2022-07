सीधा-सपाट नहीं बल्कि जीवन का उतार-चढ़ाव दिलाता है सफलता, वायरल वीडियो में समझिए हकीकत

बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी और निराश होने लगते हैं. वजह है जीवन के कार्य क्षेत्र में आने वाले ढेरों उतार-चढ़ाव और जिससे लोग ये मानने लग जाते हैं अब उनका कुछ नहीं हो सकता. उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई. ऐसे लोग मानकर चलते हैं जिनका जीवन एक फिक्स ट्रैक पर चलता है वहीं सही है. वहीं जिसकी लाइफ में कोई स्थिरता नहीं आ पाती, हमेशा अप्स एंड डाऊन बने रहते हैं वो असफल हैं. ऐसे में एक वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिसमें सीधी-सपाट ज़िंदगी और हमेशा बदलाव से गुज़रने वाले जीवन का बेहतरीन अंतर समझाया गया.

ट्विटर के @javroar अकाउंट पर शेयर वीडियो को ज़रिए जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव के फायदे और नुकसान का बखूबी समझाया गया है. सैंपल के लिए एक साथ दो ट्रैक थे एक सीधा सपाट जबकि दूसरा उतार-चढाव वाला. दोनों पर एक साथ एक-एक गेंद रखी गई लेकिन अप्स एंड डाऊन वाला ट्रैक बॉल जल्द सफर पूरा करती है. वीडियो को करीब 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले.

ऊबड़खाबड़ रास्ते पर चलने वाने ने जल्द पूरा किया सफर

वायरल वीडियो में दो ट्रैक हैं एक सीधा दूसरा ऊपर नीचे होता हुआ. दोनों ट्रैक पर एक शख्स मेटल की दो बॉल्स छोड़ देता है. जिसमें ऊबड़खाबड़ रास्ते वाली बॉल जल्दी अपना सफर पूरा कर लेती है, जबकि सीधे रास्ते चलती गेंद अपेक्षाकृत अधिक वक्त लेती है. वीडियो के ज़रिए यही समझाने की कोशिश की गई कि हमेशा एक लीक पर चलते रहने वाला ही जल्दी सफलता के शिखर पर जल्दी पहुंचे ये ज़रूरी नहीं होता. कई बार जीवन के अलग-अलग अवुभव और ढेरों उतार चढ़ाव भरा जीवन जीने वाले भी सफलता की उस ऊंचाई तक जल्दी पहुंच जाते हैं जहां जाने का ख्वाब हर किसी का होता है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

दूरी बराबर मगर रास्ते अलग होने से पड़ता है फर्क

वीडियो का कैप्शन भी यही है- ‘सबूत है कि जीवन में उतार-चढ़ाव से गुजरते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं’’(Proof that going through ups and downs in life wiIl heIp you get farther) वीडियो यूज़र ने लिखा- उन्होंने एक ही दूरी तय की, लेकिन उतार-चढ़ाव वाला व्यक्ति जल्द ही अंत तक पहुंच गया. वीडियो को 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज़, 2 लाख 60 हज़ार से ज्यादा लाइक्स और तकरीबन 45 हज़ार रिट्वीट्स मिले हैं. जीवन के सफर को समझाने वाला ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया.