Video : 62 साल की उम्र में पहाड़ चढ़ गईं दादी, साड़ी पहनकर दिखाया गजब का स्टंट

Super Fit Dadi Climbed on Mountain at 62 : साड़ी पहनकर एक रस्सी के सहारे चोटी फतह करतीं 62 साल की दादी (62 Years old Woman Climbed Toughest Peak) को देखकर लोग दंग रह गए और उनकी जमकर तारीफ हो रही है.