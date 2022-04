70 की उम्र में जिम जाकर पसीना बहाती हैं नानी, फिटनेस देख शरमा जाएंगी लड़कियां भी !

25-30 साल की उम्र में भी लोग अपनी फिटनेस के लिए हेल्दी आदतें अपनाना नहीं चाहते, लेकिन ब्रिटेन में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने खुद को 70 साल (Super fit Granny Goes Gym at 70) की उम्र में भी फिट और हेल्दी रखने के लिए जिम जाना शुरू किया. वे अब खुद को वेस्ट लंदन की सबसे फिट नानी ( 70 years granny goes gym daily) करार देती हैं.

डेनिस वालिंगटन (Denise Wallington) वेस्ट लंदन के बेडफोंट में रहती हैं और साल 2010 में अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुकी हैं. हालांकि उन्होंने इसके बाद बोरिंग बूढ़ी नानी बनने के बजाय एक फिट महिला के तौर पर तब्दील किया. वे इस उम्र में भी जिम जाती हैं और स्विमिंग करके खुद को फिट रखती हैं. उन्हें देखने वाले इस उम्र मे उनके फिटनेस शेड्यूल को देखकर दंग रह जाते हैं.

उम्र होती है सिर्फ नंबर

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक डेनिस वालिंगटन (Denise Wallington) ने सितंबर, 2021 में एक स्थानीय जिम में जाना शुरू किया, इसके बाद वे कभी भी अपनी उम्र को फिटनेस के आड़े नहीं आने देतीं. वे बताती हैं कि उस वक्त उनका किसी से ब्रेकअप हुआ था और उन्होंने जिम में जाकर काफी अच्छा महसूस किया. वे बताती हैं कि एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से वे पहले थका हुआ महसूस करती थीं, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता. वे अपने पोते-पोती को स्कूल छोड़ने के बाद जिम जाती हैं क्योंकि उन्हें रिटायर होने के बाद थका हुआ महसूस होता था.

लोगों के लिए बनीं मोटिवेशन

डेनिस वालिंगटन (Denise Wallington) की शारीरिक और मानसिक सेहत पर जिम से काफी असर पड़ा और वे अब न सिर्फ खुश हैं बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करती हैं. वे बैटल रोप, स्लैम बॉल्स और प्रेस मशीन जैसे वर्कआउट महज 30 मिनट में कर लेती हैं. साल 2002 में उनके पति फिल की मौत हो गई थी, तब वे महज 58 साल की थीं. तब से उन्होंने सब कुछ अकेले ही किया है. वे अपनी ज़िंदगी में अब अकेले और फिट होकर काफी खुश हैं.