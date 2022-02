शार्क के खतरनाक हमले के बाद बंद किया गया सिडनी का समुद्र तट, तैराक को ज़िंदा खा गई ‘Shark’

ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की खाड़ी (Sydney Bay in Australia) में एक विशाल सफेद शार्क (Huge shark) ने एक तैराक को उस वक्त अपना निवाल बना लिया जब वो समंदर के बीच तैर रहा था. विशाल शार्क के आक्रामक तेवर देखकर लोग सिहर उठे. पिछले 60 सालों के इस तट पर ऐसी कोई गंभीर और भयावह घटना नहीं घटी थी (No such horrific incident had happened on this coast in 60 years.). लेकिन अब एक शार्क ने जिस तरह एक तैराक को बर्बरता से मार कर न सिर्फ ज़ख्मी किया, बल्कि उसे चीर कर खा गई. इस घटना के बाद समुद्र तट पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही.

सिडनी के बोंडी और ब्रोंटे (Bondi and Bronte) सहित कई समुद्र तटों को गुरुवार को एक शार्क के हमले में एक तैराक के मारे जाने के बाद बंद कर दिया गया (Beaches closed after a swimmer was killed in a shark attack). 35 साल के साइमन नेलिस्ट इस सप्ताह के अंत में मालाबार महासागर में तैरने की ट्रेनिंग ले रहे थे. उसी दौरान उनपर विशाल शार्क ने जानलेवा हमला किया. लगभग 60 सालों में शहर के समुद्री तटों पर इस तरह की ये पहली घटना है. जिसके बाद से ही जानलेवा शार्क की तलाश में ड्रोन की मदद ली जा रही है मगर अब तक उसका पता नही चला है.

सौ.सांकेतिक: शार्क ने खतरनाक हमला कर एक तैराक को बनाया अपना निवाला

शार्क के हमले ने मचा दी सनसनी

ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी से करीब 12 मील दक्षिण और बॉटनी बे के इंट्रेंस के करीब लिटिल बे बीच पर एक शार्क ने ब्रिटिश नागरिक साइमन नेलिस्ट पर हमला किया. जिस वक्त साइमन पर शार्क ने हमला किया उस वक्त तट पर और भी कई लोग मौजूद थए जिनमें से कई लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश भी की. उन्हीं में से एक शख्स ने बताया कि कैसे वो शार्क के हमले में उस तैराक को लहुलुहान देखकर डर से कांप उठा. हमले की सूचना स्थानिय पुलिस और तटरक्षकों को भी दी गई थी जिसके बाद बचाव दल ने समंदर से निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन शार्क के जबड़ों के ज़हर ने उसे बचने नहीं दिया.

60 साल बाद हुए शार्क हमले के बाद सिडनी के सभी तट बंद किए गए

कुछ दिन बाद ही होने वाली थी तैराकी प्रतिस्पर्धा

शार्क अटैक के कुछ ही दिन बाद मरे रोज़ मालाबार मैजिक ओसियन(Murray Rose Malabar Magic Ocean Swim) चैंपियनशिप थी.ये एक सालाना चैरिटी कार्यक्रम था जिसमें हज़ारों तैराक हिस्सा लेते थे. ब्रिटिश नागरिक साइमन नेलिस्ट भी इसी चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कर रहे थे जब उन्हें शार्क ने मार खाया. इस दिलदहला देने वाली घटना के बाद ऑर्गनाइज़र्स ने तैराक नीलेस्ट की याद में इस साल इस इवेंट को रद्द करने का फैसला लिया है.