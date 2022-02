Valentine's Day पर लेना है बेवफाई का बदला ? पाल लो Ex के नाम का कॉकरोच !

Valentine’s Day Ideas: प्यार, मोहब्बत, जज़्बात – ये बातें सिर्फ उनके लिए अच्छी होती हैं, जिनका रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा हो या फिर जिनका प्रपोज़ल (Proposal Ideas for Valentine’s Day) एक्सेप्ट हो चुका हो. ज़रा उनके बारे में सोचिए, जिनके दिल के तार अभी-अभी टूटे हैं. उन्हें अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए कुछ भड़कता हुआ आइडिया तो चाहिए ही. जनाब, ऐसा आइडिया (Best Ideas for Valentine’s Day ) दिया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के एक कंजर्वेशन सेंटर की ओर से. आप दिल तोड़ने वाले का तो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन उसके नाम का कॉकरोच पालकर अपनी भड़ास ज़रूर निकाल सकते हैं.कुछ लोगों का दिन वैलेंटाइंस डे पर बन जाता है तो कुछ लोगों के लिए ये दिन सबसे बुरी याद देकर जाता है. ऐसे ही दिलजले लोगों के कलेजे को थोड़ा सुकून देने का मौका यूनाइटेड किंगडम के हेम्सले कंजर्वेशन सेंटर ( Hemsley Conservation Centre) की ओर से दिया जा रहा है. सेंटर लोगों को ये मौका दे रहा है कि वो यहां पर मौजूद किसी एक कॉकरोच का नाम अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के नाम पर रख ( Name a cockroach after your ex) सकते हैं. ये बात 100 फीसदी सच है.

निकालिए भड़ास और हल्का कर लीजिए मन

हेम्सले कंजर्वेशन सेंटर ( Hemsley Conservation Centre) की ओर से कहा गया है कि ये वक्त अपनी नकारात्मक भावना को बाहर निकालकर चेहरे पर मुस्कान लागने का है. ऐसे में Name A Cockroach प्रोग्राम के तहत लोग यहां आकर अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के नाम पर कॉकरोच का नाम रख सकते हैं. इसके लिए उन्होंने सिर्फ £1.50 यानि भारतीय मुद्रा में 150 रुपये खर्च करने होंगे. वे इसे कॉकरोच पालना नहीं मान रहे हैं क्योंकि जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते, उसे पालना नहीं चाहते. कंजर्वेशन सेंटर की ओर से रोच बोर्ड पर इन कीड़ों के नाम लिखे भी जाएंगे.

अमेरिका में भी मिलता है मज़ेदार ऑफर

सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं अमेरिका के टेक्सस प्रांत में मौजूद सैन एंटोनियो चिड़ियाघर में भी लोग कॉकरोच का नाम अपने एक्स पार्टनर, बॉस या बेस्टी के नाम पर रख सकते हैं. इतना ही नहीं वे सब्जियों और चूहों का नाम भी इनके नाम पर रखने का मौका देते हैं. कॉकरोच का नाम रखने के लिए 750 रुपये और चूहे का नाम रखने के लिए 1670 रुपये की फीस अदा करनी होती है. न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स ज़ू और शिकागो को ब्रुकफील्ड ज़ू की ओर से भी लोगों को ऐसा ऑफर दिया जा रहा है कि वो अपने एक्स के नाम का कॉकरोच पाल सकते हैं.