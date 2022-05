पति की मौत के बाद 'मर्द' बनकर रही पत्नी, 30 साल तक किसी को नहीं हुआ शक भी !

Woman Disguised Herself as Man : पितृसत्तात्मक समाज (Patriarchy In Society) में किसी भी महिला का अकेले अपनी ज़िंदगी जीना आज भी कितनी मुश्किल बात है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक महिला अपने पति की मौत के बाद 30 साल (Woman Disguised as Man for 30 Years) तक अपनी पहचान बदलकर जीती रही. पहचान भी सिर्फ नाम की नहीं थी, बल्कि महिला ने अपना जेंडर तक दुनिया के सामने बदल लिया.

लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ने के तरीके निकाल लेते हैं. तमिलनाडु की रहने वाली एस पेटचियाम्मल ( S Petchiammal) ने भी अपने लिए ऐसा ही एक तरीका तब निकाल लिया, जब उनके पति की मौत शादी के महज 15 दिन के बाद हो गई. उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी और आगे एक लंबी ज़िंदगी जीने के लिए थी. ऐसे में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, जो बिल्कुल साधारण नहीं था.

30 साल तक बनी रहीं ‘मुथु’

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कतुनायाकनपट्टी गांव की रहने वाली पेटचियाम्मल ने अपने पति की मौत के बाद मजदूरी की और चाय की दुकानों पर काम किया, लेकिन उन्हें यहां शोषण का सामना करना पड़ा. आखिरकार उन्होंने तिर्चेंदुर मुरुगन मंदिर में जाकर अपने बाल कटा लिए और वो लड़कों की तरह शर्ट और लुंगी पहनने लगीं. पिछले 20 साल से वे वापस अपने ही गांव में रह रही हैं. हालांकि उनकी बेटी और कुछ करीबी रिश्तेदारों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता है कि वो मुथु नहीं पेटचियाम्मल हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें –30 सालों से नहीं बैठी महिला, बताई ये खास वजह जिसके चलते दर्द सहकर भी खड़े रहने को है मजबूर

मर्दों वाले सारे काम कर कमाए पैसे

पेटचियाम्मल ने मुथु बनकर वो सारे काम किए, जो मर्द करते हैं. पेंटर के तौर पर नौकरी की, टी मास्टर और पराठा मास्टर के तौर पर काम किया और कई बार 100 दिन की रोजगार स्कीम में भी काम किया. वे इन सबसे मिलने वाले पैसे को अपनी बेटी का भविष्य सेट करने में लगाती रहीं. उन्होंने अपने आधार कार्ड से लेकर, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट में भी खुद का नाम मुथु ही दर्ज करवाया और पुरुष की पहचान के साथ जी रही हैं. उनकी बेटी की शादी भी हो चुकी है, लेकिन वे न तो अपनी पहचान न ही कपड़े बदलने को राज़ी हैं. वे मरते दम तक अपनी मर्द वाली पहचान ही कायम रखना चाहती हैं.