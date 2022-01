Video: मार्केट में आई 'मक्खन वाली चाय', भड़के लोग बोले- अब चीज़ और सॉस भी डाल दो !

देश के किसी भी कोने में चाय का ज़ायका (Different Types of Tea) एक जैसा ही होता है और इसे पसंद करने वाले भी हर जगह मिल जाएंगे. कुछ लोगों को तो चाय में इतनी परफेक्शन चाहिए होती है कि वे इसे किसी खास जगह से ही पीना चाहते हैं. हालांकि हर चाय (How to make Perfect Tea) वाले की अपनी खासियत होती है. इसी कड़ी में इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही है एक खास किस्म की मक्खन वाली चाय (Butter Tea).

अब तक तो आपने मलाई मार के चाय, मसाला चाय और सिर्फ दूध वाली चाय के बारे में सुना होगा, लेकिन मक्खन वाली चाय ? ऐसी चाय के बारे में बहुत से लोगों ने पहली बार आगरा के एक चाय वाले की दुकान पर ही सुना है. इससे पहले बटर को बन के साथ, मैगी के साथ, पराठे के साथ और कभी-भी ऑमलेट के साथ भी खाते हुए लोगों को देखा गया है, लेकिन शायद पहली बार किसी ने चाय में बटर डाला है.

बर्दाश्त से बाहर है ये एक्सपेरिमेंट

अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स (Weird Food Experiments) की लिस्ट में ये ताज़ा एक्सपेरिमेंट ताजनगरी आगरा से शुमार हुआ है. वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत सबसे पहले दूध उबालने से होती है. फिर चाय में ज़रूरी चीज़ें चाय की पत्ती, चीनी और थोड़ा मसाला पड़ता है. चाय उबल ही रही होती है कि चायवाले भैय्या इसमें बाकायदा बटर का एक क्यूब काटकर डाल देते हैं. अच्छी तरह से उबालने के बाद, वे चाय को कुल्हड़ में छानकर पेश करते हैं. आप वीडियो में कुछ लोगों को चाय पीने के लिए स्टॉल पर खड़े हुए भी देख सकते हैं.

लोगों ने कहा – चाय को तो छोड़ दो !

Instagram पर @eatthisagra नाम के पेज से शेयर हुए इस वीडियो को देखकर लोगों के तोते उड़ गए हैं. चाय को लेकर बेहद पोज़ेसिव लोगों ने दुकानदार को खरी-खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. एक यूज़र ने तो झल्लाहट में कह दिया- अब इसमें चीज़ और सॉस भी डाल देते. एक अन्य यूज़र ने लिखा – जीरे का तड़का और लगा देते तो मज़ा आ जाता है. फिलहाल इस वीडियो को 35000 से ज्यादा लाइक्स और 1 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं. वैसे मक्खन की चाय कोई नई चीज़ नहीं है. चीन, नेपाल, तिब्बत के कुछ इलाकों के अलावा भारत के भी पूर्वोत्तर राज्यों में अनसॉल्टेड मक्खन के साथ चाय परोसी जाती है. हालांकि प्रॉसेस्ड बटर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता.