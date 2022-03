टीचिंग छोड़कर महिला करने लगी ऐसा काम, पैसों की बारिश देख बोली, ‘गंदा है पर धंधा है ये’

कोरोना महामारी ने बहुतों की नौकरी छीन ली. कईयों को बेघर कर दिया. बहुत से लोगों के सामने रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो गया. कई ऐसे भी हैं जो उस वक्त के मिले घाव से अब तक उबर ही नहीं पाए. ऐसे में ज्यादातर लोगों को विकल्प के तौर पर कुछ नया प्रयोग भी करने को मिला. जिसमें से काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला और आज पनडैमिक को खुद के लिए लकी मानते हैं.

वेल्स के ब्रेकन (Brecon, Wales) की हन्ना वैलेट (Hannah Veillet) उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना पैनडेमिक में मिली मार को जीत में बदल दिया और फिर तो उनकी किस्मत चमक उठी. कभी पेशे से टीचिंग असिसटेंट रही हन्ना की कोरोना महामारी (Corona pandemic) में नौकरी चली गई (Becomes adult model after job loss due to corona pandemic). नौकरी से हर महीने मिलने वाली सामान्य तनख्वाह पर गुज़ारा करने वाली हन्ना अब OnlyFans मॉडल बन गई हैं. अब उनकी कमाई इतनी है कि उन्हें हिसाब रखने की जरूरत नहीं.

सौ.सोशल साइट: पैसों की बारिश के बाद भी ज़मीन से जुड़ी हैं हन्ना, खर्च की बजाय सेविंग पर देती हैं ज़ोर

टीचिंग छोड़कर बन गई एडल्ट स्टार

एडल्ट साइट OnlyFans पर अब हन्ना ‘Cowgirl’ के नाम से जानी जाती हैं. उनके चाहने वालों की कमी नहीं हैं. सबसे अच्छा बात ये है कि उन्हें पसंद करने वाले एक झलक पाने के लिए अच्छी रकम अदा करते हैं जो हन्ना की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. अब वो अपने फैन्स के साथ न केवल टच में बनी रहती हैं. बल्कि उनकी इच्छाओं के अनुरूप सेवा देने की कोशिश करती रहती हैं. एडल्ट साइट से होने वाली कमाई से वो अब अपने परिवार की हर तरह से मदद करने में सक्षम हो पाई (With the earnings of the adult site, she was able to help the family). वहीं सहायक टीचर के तौर पर मिलने वाली सैलरी का तीन गुना वो एडल्ट मॉटल बन कर कमा रही हैं जो उनकी हर ज़रूरत और सपने को पूरा करने के लिए काफी होगा. आपको बता दें कि एडल्ट साइट OnlyFans पर लोग इन मॉडल्स की फोटो-वीडियो देखने के लिए पैसे चुकाते हैं. तब जाकर मिलता है इनके पेज का एक्सेस.

सौ.सोशल साइट: एडल्ट साइट पर ‘Cowgirl’ नाम से बनाई है पहचान

पैसों की बारिश के बाद भी ज़मीन से जुड़ी हैं ‘हन्ना’

हन्ना के मुताबिक अब ओनलीफैंस के ज़रिए वो अच्छे पैसे कमाने लगी हैं. फिर भी वो अबतक ये नहीं भूलीं कि वो हां से आई हैं. और या उनका बैकग्राउंड क्या है. लिहाज़ा आज भी वो न त महंगी ड्रेसेज़ खरीदती है, न तो डिज़ायनर जूते और पर्स खरीदती हैं. उनका मानना है कि आज वो सक्षम है मगर समय बदलते देर नहीं लगती. लिहाज़ा वो सेविंग्स पर ज्यादा ज़ोर देती हैं (She put more emphasis on savings) और जल्द ही प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करना चाहती हैं.