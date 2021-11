Viral : गणित की क्लास में टीचर सुनाने लगा शादी के मंत्र, लोग बोले- 'गलत करियर में आ गया'

Viral Video : सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल (Viral Video on Social Media) होते रहते हैं. इस वक्त एक ऐसे मैथ्स टीचर का वीडियो (Mathematics Teacher Video) इंटरनेट पर जमकर वायरल (Viral On Internet) हो रहा है, जिसमें वो क्लास के दौरान शादी के मंत्रों (Teacher Chanting Mantra in Class) जैसा उच्चारण कर रहे हैं. वीडियो देखकर आपको लगेगा कि टीचर पढ़ा कुछ और रहे हैं लेकिन उनका लहज़ा बिल्कुल उस पंडित की तरह है, जो शादी-विवाह में मंत्रोच्चार करते हैं. आप भी ये वीडियो (Viral Teacher Video) ज़रूर देखिए, हो सकता है आपको अपने कोई पुराने टीचर याद आ जाएं.