17 साल की उम्र में ही 2 बच्चों की मां बन गई है ये प्रेग्नेंट महिला, बोली- लोगों को नहीं बुलाती घर पर, क्योंकि....

कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, जो सुनने में तो इतनी बड़ी नहीं लगतीं, लेकिन जब उन्हें झेलना पड़ता है तो सही नहीं जातीं. कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम में है एक टीनएजर मम्मी. एक तो 17 साल की उम्र में 2 बच्चों को संभालना ही चुनौती भरा काम है, उस पर भी इनके साथ एक ऐसी ही भी दिक्कत आ गई है, जिसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा.

17 साल की सोफी स्मिथ (Sophie Smith) ब्रिटेन के ड्यूज़बरी इलाके में रहती हैं. यॉर्कशायर (Dewsbury, Yorkshire) में पड़ने वाले इस इलाके में वे फरवरी 2021 में शिफ्ट हुई थीं. उनके साथ यहां उनके दो छोटे बच्चे भी रहते हैं, जबकि वे एक बार फिर से प्रेगनेंट भी हैं. यूं तो वे कई महीनों से यहां रह रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अपने घर किसी को भी बुला नहीं सकतीं.

दुर्गंध ने मुश्किल किया है जीना17 साल की इस मां के सामने मुसीबत ये है कि घर के बेसमेंट में काफी सीलन है. जिसकी वजह से घर का ऊपरी हिस्सा भी सीलन की तरह की दुर्गंध से भरा रहता है. यॉर्कशायर लाइव से बात करते हुए सोफी ने बताया कि इस दुर्गंध की वजह से उन्हें रोज़ाना की ज़िंदगी जीने में काफी दिक्कत होती है. यहां तक कि अगर वो अपने कपड़े बाहर सीढ़ियों के पास सुखाती हैं, तो ये कपड़े भी गंदी बदबू से भर जाते हैं. सीलन और दुर्गंध की वजह से उनके दोनों बच्चे भी खासे परेशान रहते हैं और उन्हें खांसी की दिक्कत हो गई है. एक बार फिर से मां बनने जा रहीं सोफी (Pregnant with third child at 17) बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर खासी परेशान हैं.

घर पर किसी के बुलाने में होती है शर्मिंदगीऐसा नहीं है कि इसे लेकर कुछ किया नहीं गया. बेसमेंट के इलाके में प्लास्टर किया गया और अथॉरिटीज़ से बात करके भी कई हल निकालने की कोशिश की गई, फिर भी कुछ स्थाई समाधान निकल नहीं सका. अब हालत ये है कि सोफी पूरे घर में एयरफ्रेशनर स्प्रे करके रखती हैं, ताकि दुर्गंध कम हो सके. उनके घर उनके दोस्त आते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में वे ज्यादा किसी को घर भी नहीं बुलातीं. सोफी के घरवालों भी इस बात को लेकर परेशान हैं. उनकी मां कहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को घर बदलने की ज़रूरत है, वरना बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है.

बदबू की शिकायत काउंसिल में भी की जा चुकी है, लेकिन इस पर होने वाले छोटे-मोटे काम से बात बन नहीं रही है और अब यहां विशेषज्ञ की सलाह से कुछ किए जाने की ज़रूरत है, ताकि बदबू से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके.