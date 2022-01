रियल लाइफ बाहुबली, जिसकी बॉडी देख शरमा जाएं बड़े-बड़े पहलवान !

जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए न- ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा. अब इस गाने पर हूबहू फिट बैठती असल जिंदगी की एक कहानी आपको सुनाते हैं. अमेरिका में ट्रिस्टिन ली (Tristyn Lee) नाम का एक 15 साल का बच्चा फुटबॉलर बनने की चाहत में इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोज पोस्ट किया करता था. उसका सपना था कि काश कोई बड़ा फुटबॉलर इंस्टाग्राम वीडियोज देखकर उसके खेल की तारीफ करता और आने वाले समय में वो बड़े फुटबॉलर के तौर पर जाना जाता. ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन फैंस ने ली के खेल की बजाय, फिटनेस और बॉडी की तारीफ भर-भर कर करनी शुरू कर दी. बस फिर क्या था, ट्रिस्टिन ली बॉडी बिल्डिंग के लिए मोटिवेट हो गए और अपना सारा ध्यान फुटबॉल से हटाकर जिम पर लगा दिया.

अब आलम ये है कि 5 साल पहले का छोटा सा क्यूट फुटबॉलर कसरत करते-करते 19 साल की उम्र में ऐसा बाहुबली बन चुका है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये वही बच्चा है. इतना ही नहीं ली के फैंस की तादाद भी पिछले 5 सालों में इतनी बढ़ी कि इंस्टा पर उनके 20 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.

छोटे कद के लिए टीज़ करते थे लोग

ऐसा नहीं कि ट्रिस्टिन ली ने सिर्फ फैन्स के कमेंट्स की वजह से ही बॉडी बिल्डिंग की है. बल्कि उनका कद छोटा होने की वजह से उन्हें कई बार लोग टीज़ किया करते थे (Teased for being short) इस वजह से ली को कई बार शर्मिंदा होना पड़ा. शुरुआत में उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता था. लेकिन इस शर्मिंदगी को ही ली ने अपना हथियार बना लिया और बॉडी बिल्डिंग कर फौलाद जैसा शरीर बना डाला.

शुगर से तौबा, हाई प्रोटीन डायट

असल में ट्रिस्टिन ली 5 साल पहले खूब वायरल हुए थे. लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि उनका जुनून उन्हें इस हद तक ट्रांसफॉर्म कर देगा कि फैंस पहचान न सकें. ली अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए इतने जुनूनी हैं कि पिछले 3 साल से शुगर गलती से भी नहीं चखा है, वो सिर्फ हाई प्रोटीन कीटो डायट (Sticks to a strict no sugar and keto diet) लेते हैं और कभी अपनी डायट के साथ कोई समझौता नहीं करते। ली सप्ताह में कम से कम 2 दिन जिम जाते हैं. ट्रिस्टिन ली (Tristyn Lee) अब इतने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन चुके हैं कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के बड़े नाम-ब्रैडले मार्टिन, सिमॉन पांडा और लैरी वील्स के साथ भी उन्होंने वर्कआउट वीडियो साझा किया है.