मैसेज पढ़कर लड़की ने लगा ली फांसी, आखिर ऐसा क्या लिखा था उस मैसेज में? लड़की की मां अब कर रही है जागरूक

14 साल की बेहद खूबसूरत, हंसमुख लड़की मेगन इवांस (Megan Evans) अब इस दुनिया में नहीं है. उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया और फांसी के फंदे पर झूल गई. मेगन की मां आज भी वो मंज़र याद कर सिहर उठती हैं. खुद को कोसती हैं की क्यों वो अपनी मासूम बेटी की मदद नहीं कर पाई. क्यों वो नहीं समझ पाई अपनी बेटी का दर्द जो उसके लिए नासूर बन गया?

मेगन इवांस ने खतरनाक और डरावने मैसेज़ेस से तंग आकर 5 साल पहले सुसाइड कर लिया था. मेगन की मां निकोला हर्टवेल्ड (Nicola Harteveld) तब अपनी बेटी के साथ हो रही मानसिक प्रताड़ना से अनजान थी, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ मिलकर कम उम्र के अपने बच्चों पर ध्यान देने, उन्हें समझने और उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से परखने के लिए जागरूक करने (Awareness of mental health) के लिए आगे आईं हैं. निकोला ने अब ‘मेगन स्टार फाउंडेशन’ (Megans starr foundation) के तहत बड़ी मुहिम शुरु की है.

डर के आगे हार गई ज़िंदगी

डर उस पर इतना हावी हुई की वो अपनी ज़िंदगी हार बैठी. एक ऐसा ऑनलाइन मैसेज़ जिसे पढ़ने के बाद मेगन ने खुद को फांसी पर लटका लिया. न उसने परिवार के बारे में सोचा न खुद के बारे में. उसके दिमाग में अगर कोई बात थी तो वो था सिर्फ उस सिरफिरे शख्स का वो मैसेज जिसमें लिखा था, ‘तुम खुद को लटका क्यों नहीं लेती’ (Why don’t you hang yourself). और इसके जवाब में ‘OK’ लिखकर उसने वहीं किया जो उससे वो साइबर क्रिमिनल्स कवाना चाहते थे. उसने खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया.

सौ.ट्विटर-मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं निकोलासाइबर धमकियों ने डिप्रेशन में पहुंचाया

मेगन को काफी दिनों से परेशान करने वाले डरावने मैसेज मिल रहे थे जिससे वो इतना घबराने लगी थी की धीरे-धीरे डिप्रेशन (Depression) में जाने लगी. अगर वो अपनी मां से उन संदेशों के बारे में बात करती तो शायद समस्या का हल निकल सकता था. मेगन की जान बच सकती थी. मेगन की मां भी बेटी की मौत को खुद की हार मानती हैं. वो खुद को कोसती हैं उस वक्त के लिए जब उन्हें लगता था की अगर बच्चा डिप्रेशन में होगा परेशान, दुखी या डरा हुआ होगा तो काले कपड़े पहनकर खुद को कमरे में बंद कर गाने (Sad song) सुनता दिखेगा. तब वो समझेगी की बच्चा किसी परेशानी से जूझ रही है. मगर असल में ऐसा नहीं होता. मुझे उसे नहीं समझ पाई और अपनी बेटी को खो दिया. इसी बुरे अनुभव के बाद अब निकोला हर्टवेल्ड बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया है.