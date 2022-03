बिना किराया भरे भाग गया किराएदार, 50 घंटे कचरा साफ करते हाथ लगी खतरनाक चीज!

घर किराए पर देना और फिर सही सलामत वापस हासिल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. और न हर इंसान ऐसा होता है जो किसी और के घर को इज़्जत के साथ रख सके. एक किराएदार ने ऐसा ही किया जब उसके मकान मालिक को घर की हालत देख पुलिस बुलानी पड़ गई.

केंडल, कुम्ब्रिया (Kendal, Cumbria) में स्थित अपने घर में आने के लिए फिल महीनों से कोशिश कर रहे थे मगर किराएदार ऐसा था कि वो मकानमालिक फिल (Landlord Phil Tewkesley) को ही उनके घर में आने से बार-बार बहाना बनाकर मना कर देता. तो फिल नें घर नकली चाबियां बनवाई और अंदर दाखिल हुआ. घर की हालत देखकर उनका सिर घूम गया. घर अब कूड़ाघर बन चुका था (house had now become a garbage dump) जहां गंदगी ही नहीं जानवर भी पनपने लगे थे.

सौ.सोशल मीडिया- घर की सफाई में लगा 50 घंटे से ज्यादा का वक्त

कुछ ज़िंदा, कुछ मरे जीवों का अड्डा बन गया था घर

फिल जब अपनी पार्टनर के साथ घर में दाखिल हुए तो वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी. हर तरफ सिर्फ गंदगी, कूड़ा, और बदबू थी. सामान के साथ ही सड़ा और बदबूदार कचरा भी हर ओर पड़ा था. हर कमरे के मुआयने के बाद ये एहसास हुआ कि ये घर अब किसी के रहने लायक नहीं रहा. उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और मिलकर सफाई शुरु की. तकरीबन 50 घंटों की मेहनत के बाद घर से कचरा हटा. लेकिन उसी वक्त एक डरावनी घटना ने सबको सदमें ला दिया. एक टैंक में सांप था एक ज़िंदा तो एक मरा हुआ. वहीं फर्श पर एक बिच्छू रेंगता नज़र आया (There was a snake in a tank, one alive and one dead. There was a scorpion crawling on the floor). जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए.

कोरोना का बहाना बनाकर घर में आने से रोकता रहा

दरअसल विदेश में रह रहे फिल ने कोरोना के बाद अब UK वापसी का मन बनाया लिहाज़ा किराएदारों से घर खाली करने को कहा. वो जब भी घर देखने आने की बात करते किराएदार उन्हें रोक देता. पिछले काफी महीनों से वो कोरोना के वजह से उन्हें घर में आने से रोकता रहा. लेकिन आखिर में लैंडलॉर्ड को आगबबूला हो गया. सालों से सबकुछ घर में जमा होता जा रहा था. इस बीच घर की सफाई के बाद फिल ने पड़ोसियों के पास घर कि चाबी छोड़ी ताकी जब सांप-बिच्छू को पकड़ने आने वाली RSPCA की टीम घर में दाखिल हो सके. वहीं RSPCA की टीम पुलिस को भी बुला लिया ताकी घर में मौजूद जानवर उन्हें दिखाए जा सके. आपको बता दें किराएदा खुद को एनिमल रेस्क्यूअर बताता था. मगर बचाव के नाम पर घर में जानवर मरते दिखे. वहीं मकानमालिक फिल ने अब कसम खाई कि कभी किसी को अपना घर किराए पर नहीं देंगे.