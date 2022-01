महिला के गायब होने वाले थे होंठ! गलत इंजेक्शन के चलते होने वाला था बड़ा खतरा मगर...

सर्जरी या फिलर इंजेक्शन के ज़रिए अपने चेहरे या बाकी अंगों में बदलाव लाना कोई नई बात नहीं है. प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या बोटॉक्स करा कर लोग अपना लुक और चेहरे की बनावट बदलना चाहते हैं. कोशिश होती है सर्जरी से खुद को और खूबसूरत दिखाने की, मगर कई बार ये कोशिश भयानक साबित होती है.

टेनेसी के जॉनसन सिटी (Johnson City, Tennessee) की रहने वाली 26 साल की वेट्रेस चंद्र मॉर्टन (Chandra Morton) के साथ ऐसा ही भयानक हादसा सामने आया. उन्होंने अपने होठों को और खूबसूरत बनाने के लिए लिप फिलर (Lip filler) करवाने का सोचा. डॉक्टर के पास गई और पूरी तरह आश्वस्थ हो गई की इसमें कोई खतरा नहीं होता और बहुत कम वक्त में ये प्रोसिज़र पूरा हो गया. मगर प्रोसिजर के बाद जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था. उनके होंठ गायब होने लगे.

लिप फ़िलर का घातक परिणाम

चंद्र मॉर्टन ने होठो के लिए जो Filler प्रोसिजर उन्होंने करवाया था वो गलत हो गया. फिलर इंजेक्शन (Filler injection) होठो की बजाय चेहरे में लगा दिया गया (Filler was accidentally injected into her face). नतीजा इतना भयानक हुआ कि चंद्र की हालत खराब हो गई. इंजेक्शन लेकर कुछ ही घंटों में डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया था जहां कुछ ही देर बाद इन्हें अपने ऊपरी होठ और चेहरे में जानलेवा दर्द और महसूस होने के साथ रंग बदलता दिखा. होठ पहले की तुलना में और पतले होते जा रहे थे और चेहरा फूलता जा रहा था. दोनों का रंग बदलकर सफेद होने ( Changed colour and white blisters) लगा था. घबराहट में तुरंत डॉक्टर को सूचित किया फिर वीडियो कॉल पर इनकी हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गया. डॉ. के मुताबिक इतने सालों में इस प्रोसिजर (Procedures) के बाद पहली बार किसी की ऐसी हालत देखी थी.

एक गलती और बर्बाद होते-होते बची ज़िंदगी

दवा की गलत डोज़ और गलत इंजेक्शन दोनों ने मिलकर खतरनाक परिणाम दिखाए. लेकिन चंद्र ने उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया जिसके बहुत कम समय के भीतर इनकी समस्या का समाधान किया. डॉक्टर ने तुरंत इन्हें क्लिनिक बुलाया और हाईऐल्युरोनिक एसिड (hyaluronic acid) देकर चेहरे की सूजन और होठो को बचा लिया. चंद्र मॉर्टन का कहना है कि वो लोगों को ऐसे प्रोसिजर के खतरों के आगाह करना चाहती है. प्रकृति दिए रुप को प्यार करिए और उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ बिल्कुल न करें जिसे संभालने में मुश्किल हो. इनकी किस्मत तो अच्छी थी जो वक्त पर डॉक्टर ने बिगड़ते मामले को संभालकर बुरा परिणाम भुगतने से बचा लिया. अब भी होठ के आस-पास निशान हैं और कुछ हिस्सा खत्म हो गया. लिहाज़ा चंद्र ने अब से ऐसा कुछ न करने का निर्णय लिया है.