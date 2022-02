सीक्रेट मसाले के नाम पर खाने में भांग मिलाता था रेस्त्रां, खाते ही शराब से भी तेज चढ़ता था नशा!

आज के समय में चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें काफी कम्पटीशन बढ़ गया है. लोग अपने प्रॉडक्ट की सेल के लिए कुछ भी करते हैं. इसमें प्रमोशन से लेकर तमाम चीजें शामिल है. लेकिन लॉस वेगास (Las Vegas) के एक रेस्त्रां पर अपने कस्टमर्स को खाने के प्रति आकर्षित करने के लिए उसमें नशीली चीज (Restaurant Mix Marijuana In Food) मिलाने का आरोप लगा है. द सीक्रेट ऑफ सियाम (The Secret of Siam) नाम के इस थाई रेस्त्रां के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत दर्ज की थी. उनका आरोप था कि यहां खाने के बाद उन्हें नशा हो जाता है. अब जांच के बाद ही रेस्त्रां को दुबारा खोला जाएगा.

हाल ही में एक महिला ने रेस्त्रां पर आरोप लगाया कि ये अपने खाने में मारिजुआना मिलाते हैं. महिला का नाम सामंथा दिआज़ है. उसने बताया कि वो अपने पति के साथ इस थाई रेस्त्रां में गई थी. वहां उसने अपने लिए सूप ऑर्डर किया. जैसे ही उसने सूप पिया उसे खुमारी छाने लगी. थोड़े ही समय में उसे ऐसा लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आया था. उस समय किसी तरह उसके पति ने तुरंत उसे घर पहुँचाया. उसे समझ ही नहीं आया कि सूप पीने के बाद क्या हुआ.

आरोपों के बाद रेस्त्रां को कर दिया गया है बंद

दो दिन के बाद सामंथा ने सोशल मीडिया पर इसकी तलाश शुरू की. उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने ये देखा कि कई लोगों ने इस रेस्त्रां पर खाने में ड्रग्स मिलाने का आरोप लगाया था. सामंथा के मुताबिक़, इस रेस्त्रां का खाना टेस्टी होता है लेकिन अगर इसमें ड्रग्स मिलाया जाता है तो ये चिंता का विषय है. अपना अनुभव शेयर करते हुए सामंथा ने कहा कि उसे सूप पीते ही ऐसा लगा जैसे वो चेयर में धंसती जा रही थी. सब कुछ धुंधला सा हो गया था.

जांच के बाद ही खुल पाएगा रेस्त्रां

फेसबुक पर भी कई लोगों ने रेस्त्रां पर नशीली चीज खाने में मिलाने का आरोप लगाया हुआ था. इसके बाद महिला ने इसकी कंप्लेन दर्ज करवा दी. कंप्लेन के बाद पुलिस ने रेस्त्रां को बंद कर दिया है. अब इन आरोपों की जाँच की जाएगी. अगर आरोप सही निकले तो रेस्त्रां का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. अभी तक पुलिस को रेस्त्रां से ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन जांच जारी है.