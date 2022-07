Video: साइकिल से गिरा, फिर संभलकर झूमने लगा बच्चा, देखने वालों ने लु्टाया प्यार

गिरकर हारने की बजाय दोबारा खड़े होने वाला कहलाता है हौसलेमंद इंसान, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती. बच्चे हों या बड़े, ठोकर लगने पर अक्सर टूट ही जाते हैं. फिर तो दोबारा उठने में भी समय लेते हैं, चेहरे पर मायूसी दिल में दर्द लेकर बैठ जाते हैं. लेकिन जनाब वो नन्हा उस्ताद ऐसा बिल्कुल भी नहीं. उसने तो अपने ज़ज्बे और उत्साह से इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत है. गिरकर उठने के बाद बच्चे का रिएक्शन दिल लूट लेने वाला था.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर शेयर वीडियो को देख आपको अचरज भी होगा और प्रेरणा भी मिलेगी. एक बार गिरने ये हारने से लोग हिम्मत छोड़ कर मायूस हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चे ने सायकिल से गिरने पर रोना-धोना मचाने की बजाय खुद को खड़ा किया और मस्त मूड में झूमने लगा. वीडियो को 55 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

गिरकर हारना नहीं, उठकर खडे होना है ज़िंदगी

वायरल वीडियो में बच्चा सायकिल चलाता नज़र आता है. तभी वो बेचारा थोड़ा डगमगाया और लुढककर सायकिल को लिए-दिए नीचे गिर पड़ा. अब सभी को उम्मीद थी कि वो रोएगा चिल्लाए, डर जाएगा, या फिर गुस्सा दिखाएगा, लेकिन हैरानी तब हुई जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न उसने किसी दर्द का बहाना दिखाया, ना ही गिरने पर अटेंशन पाने कोशिश की. बल्कि वो तो सायकिल से लुढ़कर गिरने के बाद फिर खड़े होकर ऐसा संभला कि अगले ही पल उसका रिएक्शन हर किसी के चेहरे पर स्माइल लाने वाला था. जी हां, लड़का हौसला हार कर रोने चिल्लाने की बजाय खुशी से मस्त झूमता-नाचता और इठलाता नज़र आया. उसके रिएक्शन को लेकर ही वीडियो पर कैप्शन दिया गया- ‘जब जीवन आपको चुनौती दे तो यह आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए!’ (This should be your reaction when life challenges you!)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इंटरनेट पर छा गया गिरकर भी एंजॉय करते बच्चे का वीडियो

इंटरनेट यूज़र्स ने बच्चे के कमाल रिएक्शन वाले वीडियो को खूब पसंद किया. उसकी पॉज़िटिव एटिट्यूड देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगा. जिस चोट पर बच्चे पहाड़ सिर पर उठाकर पैरेंट्स से दिन भर सेवा लेते हैं. उस ठोकर और गिरने पर बच्चा खुशी-खुशी एंजॉय करता नज़र आया. यूज़र्स ने वीडियो पर खूब प्यार बरसाया. एक यूज़र ने लिखा- गिरने से बचने की तुलना में गिरने के बारे में जानना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.