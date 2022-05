12 करोड़ में बिका 'भूतिया घर', यहां आती-जाती रहती हैं आत्माएं, रात गुजारना है बैन !

The Conjuring Haunted House Sold : आज भी साल 2013 में आई हॉलीवुड हॉरर फिल्म The Conjuring अगर देख ली जाए, तो अगली कई रातें खौफ में गुजरती हैं. इस फिल्म में दिखाया घर कोई सेट नहीं था, बल्कि ये असल में मौजूद है और अमेरिका में भुतहे घर (Haunted hause sold for 12 crores) के तौर पर लोग इसे जानते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भूतिया घर का सौदा 12 करोड़ रुपये में तय हो गया है.

घर अमेरिका के रोड आइलैंड में सिटी ऑफ प्रोविडेंस से 40 मिनट की दूरी पर है. 8.5 एकड़ में फैला हुआ ये घर इससे पहले जेन और कोरी हेनजेन के नाम पर था. उन्होंने साल 2019 में इसे 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था और अब वे इसे 12 करोड़ रुपये में फाइनल कर चुके हैं. घर के नए मालिक जैकलीन नुनेज हैं

किसने खरीदा भूतिया घर ?

जैकलीन नुनजे बोस्टन के रहने वाले हैं और वे रियल एस्टेट डेवलेपर के तौर पर कार करते हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वे इस प्रॉपर्टी को एक लर्निंग सेंटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. इसे यूं भी कहा जा सकता है कि वे इसके भूतिया इतिहास को कैश करने के लिए इसके पुराने ओनर पेरोन के साथ हाथ मिला रहे हैं. वे पैरानॉर्मल एक्टिविटी में दिलचस्पी रखने वालों को यहां बुलाकर आत्माओं के साथ लोगों को कनेक्ट कराने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.

घर अमेरिका के रोड आइलैंड में सिटी ऑफ प्रोविडेंस से 40 मिनट की दूरी पर है. (Credit- Instagram/@madison.heinzen)

इससे पहले भी घर के मालिक जेन और कोरी हेनजेन इस प्रॉपर्टी को पैरानॉर्मल इंवेस्टिगेटर्स को रेंट पर देते रहे हैं. उनकी बेटी इस जगह से जुड़े टिकटॉक वीडियो भी पोस्ट करती रहती थी.

असली थी The Conjuring की कहानी

इस घर को साल 1763 में बनाया गया था और इसे साल 1971 में पेरोन फैमिली ने रहने के लिए खरीदा था. यहां आने के बाद से ही उन्हें सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ महसूस होने लगीं. जब ये अनुभव ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने पैरानॉर्मल इंवेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन की मदद ली. उन्होंने घर के बारे में भूतिया इतिहास बताया. इसी कहानी को लेकर कंजूरिंग फिल्म बनाई गई थी, जो काफी कामयाब रही थी.