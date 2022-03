जिसे विलुप्त समझा वो जंगलों में छुप कर बढ़ा रहा था परिवार, 60 साल बाद नज़र आया दुर्लभ Indigo सांप

धरती पर कई ऐसे जीव रहे हैं जो समय के साथ विलुप्त हो गए. तो कई अब भी जीवित है. वैज्ञानिक लगातार ऐसे जीवों की तलाश में रहते हैं जिन्हें फिर से संरक्षित किया जा सके. ऐसे जीवों खात्में से पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ जाता है. यही वजह है कि विलुप्तप्राय जीवों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरु कर दिया जाता है.

अमेरिका में अलबामा के जंगलों में एक ऐसा जीव देखा गया जिसे लोग विलुप्त समझ बैठे थे. Indigo Snake दुर्लभ प्रजाति का सांप है जो 60 साल में दूसरी बार नज़र आया है. ये अमेरिका का सबसे बड़ा सांप है, जो कभी पूरे अलबामा में पाया जाता था. लेकिन अलबामा डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज के (Alabama Department of Conservation and Natural Resources) अनुसार, 1950 के दशक में बड़े पैमाने पर Habitat loss के कारण वे राज्य में विलुप्त हो गए. लेकिन जैसे ही इन्हें दोबारा देखे जाने की सूचना मिली वन्य जीव संरक्षकों में खुशी की लहर छा गई है.

Ecosystem के लिए बेहद ज़रूरी हैं Snake

सांप पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व (Crucial element of the ecosystem) होते हैं. ऑबर्न यूनिवर्सिटी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा प्रशासित अलबामा नेचुरल हेरिटेज प्रोग्राम के एक पशु जीवविज्ञानी जिम गॉडविन (Jim Godwin, an animal biologist) ने सीएनएन (CNN) से बातचीत में बताया कि पूर्वी इंडिगो सांप कभी ऐतिहासिक रूप से लंबे पत्तों वाले देवदार के जंगलों में प्रमुख शिकारी हुआ करते थे. यही वजह है कि सांप की आबादी में गिरावट का पारिस्थितिकी तंत्र में बाकी प्रजातियों पर बहुत असर पड़ता है. लिहाज़ा 2006 में अलबामा संरक्षणवादियों की टीम ने राज्य में पूर्वी नील सांप को फिर से लाने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की. और बड़े पैमाने पर सांपो को पकड़ कर उनका प्रजनन शुरू कर दिया फिर 2010 में इन्हें कोनकुह राष्ट्रीय वन (Conecuh National Forest) में छोड़ा गया.

फिर से उन सांपों का मिलना उम्मीद लेकर आया

इंडिगो सांपों की हालिया खोज का मतलब ये है कि जिन सांपो को जंगल में छोड़ा गया था उनमें से कुछ बच गए और उनकी संतानें भी हुईं, जो अलबामा में इस प्रजाति के लिए उम्मीद लाई है. पशु जीवविज्ञानी जिम गॉडविन ने कहा कि Eastern indigo snakes का मिलना संकेत है कि जिन सांपों को छोड़ा गया था वो अब जंगली सांपो की तरह रह रहे हैं और परिवार भी बढ़ा रहे हैं. हालांकि ये सांप अपनी वास्तविक लंबाई से काफी छोटे हैं जो आसानी के कहीं भी छिप जाते हैं. पहले ये कम से कम 2 फीट के होते थे. वयस्क होने पर लंबाई 8 फीट तक हो जाती थी.