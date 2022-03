लुकाछिपी के खेल में बंदर ने ऐसे दी बाघ को शिकस्त, ज़मीन पर यूं धड़ाम हो गया टाइगर!

Wildlife की तस्वीरें अक्सर ऐसी ही होती हैं जो या तो दिल दहला जाती है. या फिर ऐसा सबक सिखा जाती है जो न सिर्फ खुद जंगली जानवरों के लिए बल्कि कई बार हम इंसानों के लिए भी बेहद जरूरी पाठ होता है. जीवन का संघर्ष, जीवन जीने की कला सब कुछ तो सिखाते हैं बेजुबान. बस वो हम पर निर्भर करता है कि हम किससे क्या सीखते हैं?

Youtube पर एक वीडियो देखने के बाद समझते देर नहीं लगेगी की जंगल में रहने वाले हर जानवर के लिए जीवन के लिए एक-एक दिन कैसे संघर्ष बन जाता है. खूंखार जानवरों से खुद को बचाना. अपनो को सुरक्षित रखने के लिए कितनी जुगत लगाते हैं जानवर. रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बंदर और टाइगर के बीच पेड़ पर लुकाछिपी का ऐसा ही खेल चला जिसमें आखिरकार गलत नियत वाले टाइगर को ही हार का मुंह देखना पड़ा.

पेड़ पर बंदर और टाइगर

पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे बंदर को देख नीचे टहल रहे टाइगर का मन ललच गया (Tiger was tempted to see the monkey). वो हर हाल में उसे अपना निवाला बनाना चाहता था. इसी फिराक में वो उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसकी ऊंची डाल पर बंदर आराम फरमा रहा था. अब बंदर देख रहा था कि उसकी मौत एक-एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रही है. मगर वो चाह कर भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था. वहीं टाइगर पेड़ की टहनियों की मजबूती आंकते हुए धीरे-धीरे आगे बढ रहा था. बचते बचाते बंदर आगे पीछे होने लगा था, लिहाज़ा कुछ ही देर में बंदर नीचे की ओर और टाइगर ऊपर की ओर आ चुका था. अब तो समझो बंदर अब गया कि तब गया. टाइगर की सिर्फ एक छलांग में बंदर का काम तमाम होने ही वाला था. मगर कहते हैं न जब कोई रास्ता न हो तब भी आखिरी दम तक कोशिश करते रहना ही विकल्प है. लिहाज़ा बंदर ने हार नहीं मानी (Monkey didn’t give up). और टाइगर को अपनी तरफ आकर्षित कर तेज़ी से छलांग लगाकर पीछे भाग गया और उसे दबोचने के चक्कर में टाइगर धड़ाम से पेड़ से नीचे आ गिरा (Tiger fell down from the tree).

जीवन के संघर्ष में कभी हार कभी जीत

विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife day) पर ऐसे वीडियो एक सकारात्मक एहसास भी कार जाते हैं. एक तरफ जहां जंगली जानवर हमेशा खतरनाक और डर का एहसास कराते हैं वहीं खुद जंगल में रहकर हर जानवर किस तरह अपने ही जीवन के लिए संघर्ष भी करता है. ज़रूरी संदेश भी दे जाता है. Youtube के Wild Dog Botsie चैनल पर इस वीडियो को अब तक 2 करोड़ बार देखा जा चुका है.