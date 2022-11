लोगों की उम्र बढ़ती है लेकिन इनकी घटती जा रही है! आखिर कैसे हुआ ये कमाल?

Women Looks Half of Her Age:हर किसी को अपनी उम्र से कम दिखने की चाहत होती है. कई बार हम ऐसे लोगों से टकराते हैं, जो अपनी असल उम्र से ज्यादा दिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी उम्र से कम दिखते हैं. ऐसे लोगों को मानो कुदरत एंटी एजिंग टेक्निक के साथ बनाकर भेजती है. ऐसी ही कुछ महिलाओं (Woman Looks Younger Than Her Age) के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अपनी उम्र की आधी दिखती है.

कुछ लोगों की उम्र मानो थम सी जाती है और वो सालों साल एक जैसे ही दिखते हैं तो कुछ लोगों की उम्र ऐसा लगता है कि पीछे की ओर चल रही है. ऐसी ही महिलाओं के टॉप सीक्रेट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके भी काम आ सकते हैं. वैसे तो हर किसी के शरीर को सूट करने वाली अलग-अलग चीज़ें होती हैं लेकिन नुस्खे आजमाकर ही रिजल्ट जाना जा सकता है.

इन महिलाओं ने थामी उम्र की डोर

डेली स्टार ने कुछ ऐसी महिलाओं को लिस्ट किया है, जो अपनी उम्र से करीब आधी दिखती हैं. इनमें सबसे पहला नाम गेमशो मॉडल एंबर लैनकैस्टर का है, जो हैं तो 41 साल की, लेकिन वो आपको 22-23 साल से ज्यादा नहीं लगेंगी. अगर नहीं यकीन हो रहा है तो आप उनकी तस्वीरें देख लीजिए. वे अपने युवा दिखने के पीछे कुछ क्रीम और सीरम को वजह बताती हैं.

एंबर लैनकैस्टर हैं तो 41 साल की, लेकिन वो आपको 22-23 साल से ज्यादा नहीं लगेंगी. (Credit-amberlancaster/Instagram)

ऐसी ही एक और महिला हैं एला, जो फिटनेस फ्री हैं. 52 साल की उम्र में भी बिना बोटॉक्स और इंजेक्शन को वो अपनी उम्र से 15 साल छोटी दिखाई देती हैं. वे अपनी त्वचा पर विटामिल सी, हायलुरॉनिक एसिड, रिटिनॉल, संस्क्रीन लगाती हैं. इसके अलावा वे कोलाजेन पीती हैं और चेहरे की एक्सरसाइज़ भी करती हैं.

एला 52 साल की उम्र में भी 15 साल छोटी दिखाई देती हैं. (Credit-tiktok.com/@msdongan)

मिस डोंगेन नाम की 42 साल की महिला का दावा है लोग उसे 25 साल का समझ लेते हैं. उनकी फिटनेस के अलावा कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स को बताती हैं. इसके अलावा उनका भरोसा डेर्मा रोलर पर भी है, जो फाइन लाइंस और झुर्रियों को दूर करता है.

मिस डोंगेन नाम की 42 साल की महिला का दावा है लोग उसे 25 साल का समझ लेते हैं. (Credit-tiktok.com/@msdongan)

इसाबेल नाम की 31 साल की महिला अपनी उम्र से बिल्कुल आधी दिखती है. हालांकि वे इसके लिए काफी मेहनत करती हैं. खासतौर पर अपने चेहरे के लिए वो अलग से टॉवल रखती हैं और इसे ठंडे पानी से धोने की वकालत करती हैं.

ये टिप्स भी करते हैं काम

इन महिलाओं के टिप्स के अलावा जो सामान्य बातें सबने कही हैं, उनके मुताबिक कम से कम ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे नहाने के लिए या बाल धोने के लिए. सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल ज़रूरी है, जबकि किचन में मौजूद हल्दी भी एंटी एजिंग के लिए बेहतरीन है. एलोवेरा और विटामिन सी भी आपकी उम्र कम दिखाने में जादुई असर करता है.