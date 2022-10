'कुछ ज़रूरी फाइल हो, तो बताना, मैं भेज दूंगा' लैपटॉप चुराने के बाद चोर ने खुद भेजा मेल!

Apologise For Stealing Laptop: चोरी करना किसी भी परिस्थिति में सही बात नहीं है. अगर किसी को चोरी के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो ये सही हो सकता है लेकिन जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है, वो थोड़ा अलग है. सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला मेल वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर ने चोरी के बाद अपने गुनाह की माफी (Thief Sent Email About Stealing) मांगते हुए एक दिलचस्प मैसेज छोड़ा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल ईमेल का स्क्रीनशॉट इन दिनों वायरल हो रहा है. चोर का यह मैसेज इन दिनों इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इस मेल की खासियत ये है कि इसे खुद चोर ने ही अपने शिकार को भेजा. उसकी शानदार भाषा देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी. सोचिए, जिसे ये मेल मिला होगा, उसकी क्या हालत होगी.

‘कुछ ज़रूरी फाइल हो, तो बताना, मैं भेज दूंगा’

वायरल हो रहे ईमेल में चोर ने लैपटॉप के मालिक का ही मेल इस्तेमाल करते हुए उसे चोरी के पीछे की मजबूरी बताई है. उसने मेल के साथ लैपटॉप मालिक की ज़रूरी फाइल भी अटैच करके भेजी है. ईमेल के सब्जेक्ट में चोर ने लिखा, ‘लैपटॉप चोरी के लिए क्षमा करें.’ चोर ने मेल में आगे लिखा कि, ‘भाई कैसे हो, मुझे पता है कि मैंने कल तुम्हारा लैपटॉप चुरा लिया था. मुझे पैसे की जरूरत थी, क्योंकि मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था. मैंने देखा कि आप एक रिसर्च प्रपोजल में बिजी थे, मैंने इसे अटैच कर दिया है और अगर कोई अन्य फाइल है, जो आपको चाहिए तो मुझे सोमवार 12.00 बजे से पहले अलर्ट कर दें, क्योंकि मुझे एक ग्राहक मिल गया है. एक बार फिर मैं माफी मांगता हूं भाई.’

हंसते-हंसते हुआ पब्लिक के पेट में दर्द

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर Zweli_Thixo नाम के एक शख्स ने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो उसे एक चोर से मिला है, जिसने उसका लैपटॉप चोरी किया है. ईमेल के स्क्रीनशॉट के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने चोर से सहानुभूति जताई है तो वहीं कुछ यूज़र्स ने कहा कि लैपटॉप मालिक को उससे पैसों के ज़रिये नेगोशिएट करना चाहिए.