79 साल की उम्र में अंग्रेजी सीख रही हैं ये दादी, बोली- अंग्रेजी सीखने की कोई उम्र नहीं! जानिए पीछे की वजह!

नई दिल्ली. Never too old to learn English: पढ़ने और पढ़ाने का जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती है. ऐसी ही 79 साल की एक दादी हैं जो इस समय काफी वायरल हो रही हैं. दरअसल ये दादी इस उम्र में अंग्रेजी सीख रही हैं. इन दादी का कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. हालांकि इसके पीछे की वजह जान कर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, वियतनाम में बुजुर्ग आम तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद अकेले या अपने बच्चों के साथ रहते हैं.

UPSC इंटरव्यू में क्या पहनकर जाएं? आगे देखें…

ऐसे में हर मंगलवार, 79 वर्षीय गुयेन, अंग्रेजी पढ़ने के लिए छात्रों के एक समूह में शामिल हो जाती हैं, उनका उद्देश्य सामाजिककरण और उसके मस्तिष्क को तेज रखना है. खास बात यह है कि अंग्रेजी सिखाने वाली फुंग थी येन इसके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेती हैं. लोक ने पहले कभी किसी विदेशी भाषा का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अपने नए अधिग्रहित कौशल के साथ वह अपने सहपाठियों के साथ कोरस में जप करती है: “अंग्रेजी सीखने के लिए कभी भी उम्र नहीं होती.”

किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं IAS अतहर आमिर की पत्नी आगे देखें…

बुजुर्गों को पढ़ाना है उद्देश्य

30 वर्षीय येन ने चार साल पहले बुजुर्गों को एक ऐसी जगह देने के उद्देश्य से कक्षाएं स्थापित कीं, जहां वे मिल सकें, सामाजिककरण कर सकें और कुछ नया सीख सकें. येन लोक ने अंग्रेजी की कक्षा और कई अन्य लोगों को पढ़ाने के लिए अपने दिन की नौकरी से समय निकालती हैं. वह और उनके स्वयंसेवकों का समूह वर्तमान में 200 बुजुर्ग छात्रों को पढ़ा रहे हैं.

ये भी पढ़ें…यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का टाइम टेबल जल्द होगा जारी, पढ़ें ये लेटेस्ट अपडेट्स

देशभर में IOCL ने इन पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू