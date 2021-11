बंदरों के लिए रखी गई खास दावत, 2000 किलो फल-सब्ज़ियों पर टूट पड़े हज़ारों लंगूर

Monkey Feast Festival : इंसानों के लिए दस्तरखान (Festival Feast) सजते आपने कई समारोहों में देखा होगा, लेकिन बंदरों के लिए टेबल पर फल-सब्जियां (Fruits and Vegetables for Monkeys) सजी हुईं शायद ही कभी देखीं हो. ऐसी परंपरा है थाईलैंड (Thailand News) में. यहां एक अनोखे त्योहार में लंबी-लंबी पूंछ वाले और उछल-कूद करने वाले बंदरों को बाकायदा इनवाइट (Feast for Monkeys) करके उनके पसंदीदा फल और सब्जियां खिलाई जाती हैं. इंसानों और जानवरों के बीच के इस बॉन्ड को देखने के लिए सैलानी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. आइए आपको बताते हैं इस त्योहार (Weird Festivals Around The World) की कुछ खास बातें.