2047 से 2022 में आया शख्स, 'खुद' को ही किया भविष्य से आगाह! चौंका देगा ये Video

Man came from 2047 to 2022 to meet younger self: आपने भूत से भविष्य या फिर भविष्य से भूत में जाने की घटनाओं के बारे में आमतौर पर तिलिस्मी कहानियों में सुना होगा. इस पर वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसा ठोस सबूत मिला हो, जिससे ये तय हो जाए इंसान के पास कभी ये कला मौजूद थी या फिर वो कोई ऐसी टाइम मशीन बना पाया है, जिससे वक्त से आगे या पीछे जाया जा सके.

हाल ही में ऐसा दावा एक शख्स ने किया है कि वो अपने वक्त से 27 साल आगे पहुंच गया और अब वो पीछे भी आ सकता है. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर करके इस अजीबोगरीब दावे को सच साबित करने की कोशिश की है. उसका वीडियो देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं कि आखिर कोई कैसे वक्त से आगे या पीछे जा सकता है.

2047 से आया 2022 में …

जो वीडियो पोस्ट किया गया है, उसमें दो लोग दिख रहे हैं, जिनके चेहरे ब्लर हैं लेकिन उनके हाथ पर मैचिंग टैटू हैं. शख्स का नाम माइक विलियम्स है और वो बता रहा है कि वो साल 2047 से आया है. उसका कहना है कि वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल रियलिटी कंपनी के लिए काम करते थे, जो साल 2025 से मशहूर होने वाली है. उन्होंने टाइम मशीन का आविष्कार किया था, ताकि कंपनी उन्हें शेयर होल्डर बना दे. हालांकि उसके साथ धोखा हुआ, जिसकी वजह से उसने अपनी मशीन एक्टिवेट की और साल 2022 में अपने ही युवा रूप से मिलने आ गया. इस वीडियो को Apex TV नाम के यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया है.

‘खुद’ को आगाह करने के लिए आया हूं …

वीडियो में युवा माइक विलियम्स बताता है कि वो जब यूनिवर्सिटी से लौटा तो कमरे में ये बूढ़ा आदमी मौजूद था. उसने अपना मैचिंग टैटू दिखाया और कहा कि वो साल 2047 से आया है. ये टैटू माइक ने बचपन में अपनी कलाई पर बनवाया था. उसने बताया कि वे दोनों एक ही इंसान हैं और ये काफी कॉम्प्लीकेटेड चीज़ है. उसने युवा माइक का भविष्य बताते हुए कहा है कि साल 2028 में उसे एक इनोवेटिव टेक कंपनी ने बुलाया. 2042 में उसने टाइम मशीन बनाना शुरू कर दिया, इससे अतीत में जाया जा सकता है. जब कंपनी ने उसे नौकरी से निकाला तो वो अतीत में लौट आया. अब वो युवा माइक के साथ मिलकर टाइम मशीन पर काम करेगा.