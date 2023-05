सैंकड़ों साल पहले भी होता था लैपटॉप का इस्तेमाल, ग्रीस में मूर्ति करती दिखी इस्तेमाल, USB पोर्ट भी दिखा

टाइम ट्रेवल यानी समय की यात्रा. दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो भविष्य या भूत से लौटने का दावा करते हैं. हालांकि, सबूत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता. ये सिर्फ बातों के जरिये बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा या अनुभव किया. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मूर्ति की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. इस मूर्ति को लैपटॉप यूज करते देखा जा सकता है. जी हां, इस मूर्ति को ग्रेव निस्कोस के नाम से जाना जाता है. इसमें एक महिला चेयर पर बैठी है जबकि सामने लड़की के हाथ में लैपटॉप जैसी चीज नजर आ रही है.

इस प्राचीन ग्रीक मूर्ति को 100 BC का बताया जा रहा है. इसकी वजह से टाइम ट्रेवल में यकीन रखने वाले लोगों में खलबली मच गई है. इस 37 इंच की मूर्ति को ग्रीस में ढूंढा गया. साथ ही इसका नाम रखा गया Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant. इसमें एक महिला बैठी हुई नजर आई जबकि दूसरी के हाथ में लैपटॉप था. ये फोल्ड होने जैसी कोई चीज थी, जिसे लोग लैपटॉप मान रहे हैं.

चार्जिंग पॉइंट भी आया नजर

इस आइटम को साफ़ तौर पर लैपटॉप कहा जा सकता है. इसके किनारो पर यूएसबी पोर्ट जैसे छेद भी नजर आए. इसे फिलहाल यूएस के कैलिफोर्निया के J Paul Getty Museum में रखा गया है. इसकी हाल की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. कई लोग अब ये मानने लगे हैं कि वाकई ये लैपटॉप ही है. अगर ऐसा है तो ये सीधे-सीधे टाइम ट्रेवल का मामला है.

हाथ में लैपटॉप जैसी चीज लिए दिखी लड़की

ट्विटर पर छिड़ी बहस

इस तस्वीर को लेकर ट्विटर पर बहस छिड़ गई है. एक शख्स ने लिखा कि क्या इस प्राचीन ग्रीक मूर्ति में दिख रहा लैपटॉप टाइम ट्रेवल का इशारा है? वहीं एक ने इसके यूएसबी पोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया. तीसरे यूजर ने लिखा कि क्या ये टेबलेट है या टाइम ट्रैवलर अपने लैपटॉप लेकर गया था. हालांकि, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये आइना हो सकता है. जो उस समय काफी कॉमन था.