Video : डायपर पहने विशालकाय सांप से खेलता दिखा बच्चा, पूंछ पकड़कर घसीटा

Toddler Playing With Snake : मात्र 2 साल का बच्चा विशालकाय सांप के साथ बेखौफ होकर खेलता (Child Plays with Snake) हुआ नज़र आए, तो आश्चर्य होना लाज़मी है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) के एक ऐसे ही बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर वायरल हो रहा है.











Follow us on