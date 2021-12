Video: मम्मी का मेकओवर देख चौंक गया बच्चा, तारीफ के मासूम अंदाज़ से लूट ली महफिल

Cute Video of Toddler : बच्चों के लिए उनके माता-पिता रोल मॉडल होते हैं. चूंकि वे अपना ज्यादातर वक्त उनके साथ ही गुजारते (Parents-Child Relationship) हैं, ऐसे में अगर उनकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव दिखता है तो बच्चों का रिएक्शन वाकई मज़ेदार हो जाता है. सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसा ही एक वीडियो वायरल (Viral Video on Social Media) हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी मां के नए हेयरकट (Toddler Reaction on Mother's Haircut) को देखकर चौंक जाता है. वीडियो में बच्चे का मासूम रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है.