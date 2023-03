अजब-गजब मामला! 90 की उम्र में पहली बार बाप बने मिस्टर पिकल, 53 साल की पार्टनर ने जन्मे 3 बच्चे

Tortoise Became Father At The Age of 90: दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं, जिनकी उम्र काफी कम होती है, जबकि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, जिनकी उम्र ज्यादा होती है. ऐसे ही जीवों में कछुआ भी शुमार है, जो आराम से 300 साल तक की ज़िंदगी जी सकता है. ये तो आप पहले भी जानते रहे होंगे लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कछुए 90 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा कर सकते हैं.

अमेरिका के Houston Zoo में रहने वाला ये कछुआ मिस्टर पिकल्स के नाम से जाना जाता है और उसकी पार्टनर मिसेज़ पिकल्स 53 साल की है. इस कपल ने हाल ही में 3 बच्चों को जन्म दिया है. इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद सभी चौंक गए क्योंकि मिस्टर पिकल्स इस उम्र में पहली बार पिता बना है.

पहली बार 90 साल में बना पिता

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस प्रजाति से मिस्टर पिकल्स आता है, उसमें बच्चे का जन्म होना बड़ी बात है. इस प्रजाति के कछुए अवैध रूप से तस्करी का भी शिकार होते हैं. इन बच्चों को ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत जन्म दिलाया गया है. मिस्टर पिकल्स और मिसेज़ पिकल्स ने 3 अंडों के ज़रिये तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, जिनके नाम – Dill, Gherkin और Jalapeño रखे गए हैं. इन्हें थोड़ा बड़े होने तक अलग ही रखा जाएगा, बाद में वे अपने माता-पिता को ज्वाइन कर सकेंगे.

अक्टूबर में मिसेज पिकल्स ने अंडे दिए थे, जिनसे स्वस्थ बच्चों के जन्म की खबर सबके लिए सरप्राइज़ था. (Credit- Houston Zoo/Facebook)

दुर्लभ प्रजाति के हैं कछुए

मिस्टर पिकल्स रेडिएटेड कछुओं की प्रजाति से आते हैं और ये विश्व की दुर्लभ प्रजातियों में शुमार हैं. यही वजह है कि Association of Zoos and Aquariums’ (AZA) Species Survival Plan की ओर से इन कछुओं को बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, यही वजह है कि इनकी ब्रीडिंग के ज़रिये कछुओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. अक्टूबर में मिसेज पिकल्स ने अंडे दिए थे, जिनसे स्वस्थ बच्चों के जन्म की खबर सबके लिए सरप्राइज़ था.