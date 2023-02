साढ़े 4 करोड़ की सैलरी, रहने के लिए शानदार घर, फिर भी कोई नहीं करना चाहता ये नौकरी !

4 Crore Salary and Free Four Bed House as Part of Job: हमारे देश में बेरोज़गारी और जनसंख्या का आलम ये है कि लोग नौकरी करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं. आज लगभग हर जगह पर भारतीय लोगों की उपस्थिति किसी न किसी रूप में मौजूद है. हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां लोग एक अदद कर्मचारी के लिए तरह रहे हैं. अच्छी सैलरी और रहने की जगह होने के बाद भी वहां कोई पहुंच ही नहीं रहा.

एक अदद नौकरी की तलाश में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां नौकरी के लिए भारी-भरकम सैलरी के साथ-साथ रहने के लिए शानदार घर भी ऑफर किया जा रहा है. फिर भी यहां कोई जॉब के लिए तैयार नहीं है. दरअसल ये नौकरी एक डॉक्टर की है, ऐसे में बेसिक क्वॉलिफिकेशन तो ज़रूरी ही है. अगर किसी के पास ये डिग्री है तो उसे ऑस्ट्रेलिया में ये नौकरी मिल सकती है.

4 करोड़ की नौकरी को नहीं तैयार है कोई

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक सुदूर गांव क्वाइरैडिंग में ये नौकरी निकली है. इस छोटे से गांव में एक जनरल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की ज़रूरत है. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस गांव में डॉक्टर को 4 करोड़ 60 हज़ार से भी ज्यादा की नौकरी ऑफर की जा रही है. इसके साथ ही उसे रहने के लिए 4 बेडरूम का अच्छा-खासा घर भी नौकरी के साथ ही मिलेगा. ये गांव ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ से 170 किलोमीटर दूर है और यहां सालों से जनरल प्रैक्टिशनर की कमी है. यहां 600 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उनकी बीमारियों के इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टोर नहीं है.

बिना डॉक्टर के परेशान हैं लोग

यहां पर जो मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें थीं, वो भी डॉक्टर की कमी की वजह से बंद हो रही हैं. ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ग्रामीणों की ज़रूरत को देखते हुए कहा है कि वे इस जगह पर 2 साल रहने वाले डॉक्टरों को 7 लाख और 5 साल तक रुकने वालों को 13 लाख रुपये से ज्यादा देने को तैयार है. फिर भी गांवों में कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं हो रहा है. ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक साल 2031 तक ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही हाल रहा तो 11 हज़ार डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी.