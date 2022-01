Trending : जिसे कुत्ता समझकर पालता रहा शख्स, दरअसल वो निकला 'चूहा'

घर में डॉग (Dogs and Owners) पालकर रखना कुछ लोगों का शौक होता है, तो कुछ लोग इसे बेहद वफादार जानवर मानते हैं, इसलिए अपने पास रखना चाहते हैं. हाल ही में चीन के एक शख्स ने ऐसा ही सोचकर एक कुत्ते का बच्चा (Man’s Pet Dog Turns Rat) पाल लिया. अब उसे क्या पता था कि वो जिसे कुत्ता समझकर (Man Brings Puppy but it was Rat) पाल रहा है, वो दरअससल चूहा निकल जाएगा.

आप भी ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर कोई कुत्ता, चूहा कैसे बन सकता है? इसकी वजह कुत्ते की कोई कायराना हरकत नहीं है, बल्कि ये पूरा मामला (Man Brings Puppy but it was Rat) ही बेहद अजीबोगरीब है. इस शख्स के साथ जो हुआ, वो उसकी बदकिस्मती ही थी.

कुत्तों जैसे कोई लक्षण नहीं दिखे

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शंघाई (Shanghai News) शहर में रहने वाले एक शख्स ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुत्ता का एक बच्चा पालने का फैसला लिया. उसने सोचा था कि इस तरह घर की रखवाली भी हो जाएगी और उनका वक्त भी गुजर जाएगा. जैसे-जैसे पपी बड़ा होने लगा, उसमें डॉग के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे. मालिक सोच में पड़ गया कि आखिर ये माज़रा क्या है? न तो उसका पपी कुत्तों की तरह चलता या दौड़ता था, न ही किसी को देखकर भौंकता था. यहां तक कि उसके कुत्तों वाले फर भी नहीं थे. परेशान मालिक ने इसकी पहचान के लिए सोशल मीडिया पर उसकी शेयर कर दी.

हकीकत ने उड़ाए मालिक के होश

जब शख्स ने अपने प्यारे पपी की तस्वीर सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर शेयर की, तो उसके सामने चौंकाने वाली हकीकत सामने आई. लोगों ने बताया कि ये तस्वीर किसी कुत्ते की नहीं बल्कि चूहे की है. दिखने में ये हूबहू कुत्ते के जैसा है, लेकिन दरअसल इसे बैम्बू रैट यानि बांस में रहने वाला चूहा कहा जाता है. चूहे की ये प्रजाति खास तौर पर चीन में ही मिलती है. इस शख्स को ये जानवर एक पहाड़ी इलाके में मिला था, जिसे कुत्ता समझकर वो अपने साथ ले आया था. हालांकि कुत्ते की सच्चाई ने उसे शर्मिंदा कर दिया. ऐसी ही घटना एक और शख्स के साथ चीन में हुई थी, जिसने कुत्ता समझकर एक भालू के बच्चे को 3 साल तक पाला था.