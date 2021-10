ये है दुनिया के सबसे बड़े नाक वाला शख्स, 71 की उम्र में भी लगातार बढ़ता जा रहा है साइज

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जो अपने अजीबोगरीब टैलेंट की वजह से रिकॉर्ड (Weird World Records) बनाते हैं. वहीं कुछ लोगों या जानवरों में जन्म के साथ ही ऐसे फीचर्स आ जाते हैं कि उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में शामिल हो जाता है. ये फीचर्स उन्हें भगवान की तरफ से ही मिलता है. जैसे दुनिया का सबसे लंबा इंसान, सबसे नाटा इंसान आदि. इन दिनों तुर्की (Turkey) के रहने वाले एक शख्स की खूब चर्चा है. इस शख्स की नाक ने इसे मशहूर बना दिया है. दरअसल, इस शख्स की नाक दुनिया में अब तक मौजूद किसी भी इंसान की नाक से सबसे बड़ा है. हैरानी की बात ये है कि शख्स की नाक 71 की उम्र में भी बढ़ती जा रही है.

तुर्क मेहमेत (Turk Mehmet) का नाम गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. उनकी नाक से बड़ी नाक किसी की नहीं है. तुर्क मेहमेत की नाक की लंबाई 8.8 सेंटीमीटर है. यानी उनके चेहरे के आगे साढ़े तीन इंच की उनकी नाक है. तुर्क मेहमेत ने गिनीज बुक में अपनी जगह बीते 11 सालों से बनाकर रखी है. हर साल कई लोग उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सामने आते हैं. लेकिन किसी की भी नाक उनकी नाक से लंबी नहीं निकली. इसकी वजह ये है कि आज भी तुर्क मेहमेत की नाक लगातार बढ़ती जा रही है.

हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स ने सोशल मीडिया पर 11 साल से अपने टाइटल को बचाए रखे तुर्क मेहमेत के बारे में पोस्ट किया. कंपनी ने लिखा कि मेहमेत की नाक हर किसी से लंबी है. साथ ही बीते 11 साल से अपना टाइटल बचाए रखने वाले मेहमेत को बधाई. अपने ऑफिशियल पेज पर कंपनी ने ट्वीट किया- “#OnThisDay in 2010 Mehmet Özyürek from Turkey was officially confirmed as our record holder for the longest nose on a living person’.

भले ही मेहमेत ने 11 साल से लंबे नाक का रिकॉर्ड बनाए रखा है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि उन्हीं की नाक दुनिया में सबसे लंबी रही है. आज तक का सबसे बड़ी नाक का रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी के एक अंग्रेज थॉमस वेडर्स थे. उनकी नाक साढ़े 7 इंच थी. यानी मेहमेत की नाक से दोगुनी. कहा जाता है कि थॉमस एक सर्कस में काम करते थे. उनकी मौत के बाद कई दूसरे लोग इस लिस्ट में आए लेकिन बीते 11 साल से ये रिकॉर्ड मेहमेत के नाम पर दर्ज है.