Twitter पर तस्वीर में बिल्ली ढूंढ- ढूंढकर थक गए लोग, ज़रा आप ही दिखाइए तेज़ नज़र का कमाल !

सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर तो लोग ढूंढ-ढूंढकर हार गए, अब आप बिल्ली को ढूंढकर दिखाइए.

इंटरनेट पर Spot the Object Puzzles आजकल खूब वायरल (Viral Puzzles on Internet) होती हैं. लोगों को ऐसे चैलेंजेज़ (Social Media Challenges) में अपनी दिमागी मशक्कत (Mind Boggling Puzzles) करना भी खूब पसंद आता है. तो चलिए आपके लिए एक ऐसा ही ताज़ातरीन चैलेंज है एक पिक्चर में बिल्ली को स्पॉट (Spot the cat challenge) करके दिखाना. यकीन मानिए, अच्छे-अच्छों ने इस खेल में हार मान ली है.

Buitengebieden नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई एक पिक्चर में लोगों को चैलेंज दिया गया है कि वे एक बिल्ली को ढूंढकर (Spot the cat) दिखाएं. ये तस्वीर एक साधारण से दरवाज़े की है, जिसके आस-पास कहीं कोई जानवर नहीं दिख रहा है. देखने में सिंपल लग रहे इस चैलेंज (Mind Boggling Puzzles) में आप जब बिल्ली को ढूंढना शुरू करेंगे, तो वक्त कैसे बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा.

मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बैठिए

साधारण सी तस्वीर में कहीं भी बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है. सिर्फ कुछ उधड़ी हुई दीवारें और एक दरवाज़ा है. यानि मामला साफ है, बिल्ली दरवाज़े के ही कहीं आस-पास हो सकती है, या फिर दीवारों से कहीं झांकती हुई दिख सकती है. हमारी सलाह ये है कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बैठें, या फिर तस्वीर को ज़रा ज़ूम करके देखिए. क्या पता बिल्ली दिख ही जाए.

लोगों ने दिए मज़ेदार कमेंट

बिल्ली ढूंढते-ढूंढते परेशान हो गए लोगों ने अपने ही किस्म के चैलेंज इसके जवाब में पोस्ट करने शुरू कर दिए. हालांकि उन्होंने सीधा-सीधा जवाब नहीं दिया.

अच्छा चलिए, अगर अब तक आपको इस तस्वीर में बिल्ली दिखाई नहीं दी है, तो हम आपको बता ही देते हैं कि वो कहां छिपी बैठी है. वैसे इस इंटरनेट यूज़र की तेज़ नज़रें माननी पड़ेंगी, जिन्होंने इसे स्पॉट कर लिया.

है न ये मज़ेदार पहेली. कई बार कुछ तस्वीरें अपने आपमें ऐसे ही रहस्य समेटे हुए रहती हैं. बस थोड़ा सा दिमाग पर ज़ोर डालने की ज़रूरत होती है.

