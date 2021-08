पार्क में सजा मंडप और एक हुए दो जान, दूल्हा-दुल्हन का मुंह देख लोग रह गए हैरान

इंसानों की लव स्टोरी (Love Story Of Dogs) आपने खूब सुनी होगी, लेकिन कुत्तों के बीच पहली नज़र के प्यार (Dogs falling in love at first sight) की कहानी शायद ही सुनी हो. ब्रिटेन में दो कुत्तों के बीच प्यार हुआ, डेटिंग (Dogs dating for two years) हुई और फिर उनकी शादी भी कराई गई. आपको सुनने में भले ही ये थोड़ा अजीब (Weird Wedding) लग रहा हो, लेकिन इनके मालिकों ने इनकी ग्रैंड वेडिंग कराई है.

Percy और Mabel नाम के दो पग्स की ये लव स्टोरी काफी दिलचस्प है. इनकी नज़रें एक दूसरे से पार्क में लड़ीं और उसी वक्त दोनों पग्स ने आंखों ही आंखों में ज़िंदगी भर का साथ निभाने का वादा कर लिया. फिर शुरू हुआ पग्स के डेट करने का सिलसिला. 2 साल तक डेटिंग के बाद दोनों ने ये तय कर लिया कि वे एक-दूसरे के साथ ही ज़िंदगी बिताएंगे.

पार्क से शुरू हुई कुत्तों की प्रेम कहानीPercy और Mabel की प्रेमकहानी किसी परीकथा से कम नहीं है. 2 साल पहले अपने मालिकों के साथ टहलते हुए दोनों पग्स ने पार्क में एक-दूसरे को देखा. इसके बाद इनकी अक्सर पार्क में ही मुलाकात होने लगी. पग्स साथ-साथ घंटों तक खेलते रहते थे. उनकी आंखें एक-दूसरे पर ही टिकी रहती थीं. दोनों पग्स के दिल की बात उनके ओनर्स को भी धीरे-धीरे पता चल ही गई और उन्होंने दोनों की शादी कराके उन्हें जीवनभर के लिए एक डोर में बांध दिया.

मेहमानों की मौजूदगी में हुई ग्रैंड वेडिंगपर्सी (Percy) की ओनर डैनी क्लार्क (Danii Clarke ) और मैबल ( Mabel) की ओनर जूली ( Julie Goodall) ने मिलकर उनकी शादी प्लान की थी. इस शादी में 80 लोग और 30 पग्स भी शामिल हुए. पर्सी को टक्सीडो सूट और मेबल को वेडिंग ड्रेस पहनाई गई थी. 24 साल की डैनी की एंगेजमेंट भी पिछले साल ही हुई है, ऐसे में उनके डॉग के लिए भी मैच मिलना उनके लिए काफी खुशी की बात है. दोनों ही पग्स की उमर 2 साल है. शादी में डॉग फ्रेंडली केक भी लाया गया था और लोगों को स्पेशल ड्रिंक भी सर्व किया गया. दोनों डॉग्स के ओनर्स का कहना है कि उनके पग्स का कनेक्शन वाकई असली है और वे एक-दूसरे को प्यार करते हैं.