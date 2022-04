कैमरे में कैद हो गई आपस में ऊठापटक करती दो गिलहरियां, भूख के कारण छिड़ी दोनों में जंग

Hungry squirrels fight over a piece of food-कभी कभी कुछ ऐसी तस्वीरे कैमरे में कैद होती हैं जिन्हें देखना आंखों को खूब सुहाता है. अमेरिका के मिशिगन (Michigan, US) में दो गिलहरियों को ऐसी ही तस्वीर कैमरे में कैद हुई जिनमें वो दोनों एक दूसरे से तगड़ी लड़ाई लड़ रही थी.