Video: 6 हजार फीट की ऊंचाई पर झूला झूल रही थी 2 दोस्त, अचानक टूट गई लोहे की जंजीर और...

हादसे कभी भी हो जाते हैं. लोगों को समझ भी नहीं आता और देखते ही देखते बड़ी दुर्घटना (Accident Video) हो जाती है. एक बार हादसा होने के बाद सिर्फ अफ़सोस रह जाता है कि काश ऐसा ना किया होता तो ऐसा हादसा नहीं होता. रुस से बीते दिनों ऐसे ही एक खौफनाक हादसे (Horrific Accident Video) का वीडियो सामने आया. इन दिनों ये वीडियो आपको फेसबुक, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक में दिख जाएगा. लोग इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे खतरनाक एडवेंचर करने से पहले सौ बार सोचेंगे. दरअसल, रुस में करीब 6,300 फीट की ऊंचाई पर लगे झूले से झूलने कई लोग पहुंचते हैं. लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि दो दोस्त इस खाई में लगे झूले पर आराम से बैठी हैं. इसके बाद पीछे खड़े शख्स ने उन्हें धक्का भी दिया. सबकुछ नॉर्मल ही लग रहा था कि अचानक झूले की जंजीर टूट गई. दोनों लड़कियां इसके बाद झूले से नीचे गहरी खाई में गिर गई. हालांकि, दोनों को हल्की चोटें आई और उन्हें बाहर निकाल लिया गया. लेकिन इस हादसे के बाद ऐसी जगहों पर एडवेंचर के नाम पर चलने वाले ऐसे राइड्स सवालों के घेरे में आ गए.

वीडियो रूस के डगेस्तान (Dagestan) का है. इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई. डगेस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म (The Ministry of Tourism in Dagestan) ने बयान जारी करते हुए बताया कि इस राइड में जरुरी सेफ्टी मेजर नहीं लिए जा रहे थे. इस वजह से ये हादसा हुआ. डेली मेल और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स ने भी कंफर्म किया कि हादसे में शामिल दोनों महिलाएं सुरक्षित हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया कि अगर इनकी किस्मत साथ नहीं देती तो इसका अंजाम क्या हो सकता था? वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने वीडियो देख आगे से ऐसे एडवेंचर राइड पर जाने से तौबा कर ली है.

बता दें कि यूरोप के सुलक कैनियन (Sulak Canyon) को दुनिया का सबसे गहरा खाई कहा जाता है. ये हादसे वाली खाई से भी 63 मीटर गहरा है. ऐसी खाइयों में लगे राइड्स या बंजी जंपिंग को एडवेंचर के नाम पर प्रमोट किया जाता है. लोग खतरों के खिलाड़ी बनने के चक्कर में इनकी राइड्स लेते हैं. बीते दिनों एक लड़की की मौत खाई से कूदने की वजह से हो गई थी. दरअसल, वहां मौजूद गार्ड ने लड़की के प्रेमी के कूदने का सिग्नल दिया था लेकिन लड़की को लगा कि वो इशारा उसके लिए था. बिना रस्सी से बंधे लड़की ने छलांग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई.