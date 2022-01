मीठा कर सकता है आपको बहुत बीमार, साथ छूटा तो खिल उठी ज़िंदगी

मीठे से प्यार तकरीबन हर किसी को होता है. मगर कब कितना मीठा खाना या पीना है. इसका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये संतुलन बिगड़ा तो शरीर और स्वास्थ्य बिगड़ते देर नहीं लगती. कई लोग वक्त रहते संभल जाते हैं और जो नहीं संभल पाते वो कई तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम और बीमारियों का शिकार बनते हैं. कहते हैं एक बार जिसे शुगर की समस्या ने घेरा तो उस चक्रव्यूह से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

लिवरपूल के विंट्री की रहने वाली (Wintree in Liverpool) 26 साल की एम लंबे समय तक शुगर की ऐसी ही लत का शिकार रहीं, जहां उन्हें मीठे और कोल्डड्रिंक्स के अलावा कुछ नहीं सूझता था. 21 साल की उम्र में वो इस कदर मीठे की एडिक्ट (Crippling sugar addiction) हो गई कि अपने बिस्तर और अलमारी में भी कोल्डड्रिंक की बॉटल्स छिपा कर रखती थी. कम उम्र में ही उनका वजन बेहद बढ़ गया. चेहरे पर भी चकत्ते से होने लगे थी. मगर अब इतनी बदल चुकी हैं कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है. इसमें उनका साथ दिया उनके पिता ने. उन्हीं के मोटिवेशन से एमी अपनी लत छोड़कर आगे बढ पाई. हालांकि अब एमी के पिता स्टीफेन इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे आज भी उन्हें याद करती हैं.

शुगर की लत छूटी तो बदल गई ज़िंदगी

बढते वजन ने एम को डिप्रेशन में डालना शुरु कर दिया था. वो बीमार रहने लगी थीं. इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब वो मेन मार्केट में बेहोश हो गई. लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, वो पसीने-पसीने हो गई थीं, थोड़ा सा टहलने से उनकी ये हालत हुई थी. तब उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति घबराहट हुई और उन्होंने शुगर को डायट से पूरी तरह बाहर कर (Cutting out sugar from diet completely) उसका कोई विकल्प तलाशना शुरु किया. जिसके बाद उन्होंने अपना वजह भी कम किया और स्टेमिना भी बढाया. अब वो खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हैं. शुगर फ्री डायट और टहलने से अपना वजन भी तेजी से कम किया (she finally had the strength to go for daily walks). आलम ये हुआ कि वो टीवी पर वेट लॉस प्रोग्राम में बतौर गेस्ट शामिल की गईं.

एम जे के पिता ने मोटिवेट किया और बदल गई ज़िंदगी

पिता बने प्रेरणा तो लौट आई खुशी

एक दिन में 5-6 बोतल कोल्डड्रिंक पीने वाली एम जे (Em J) ने कोल्डड्रिंक्स और मीठे की जगह शुगर फ्री डायट लेना शुरु किया. रोज़ाना कुछ घंटो की वॉक (Walk) से वो काफी रिलैक्स महसूस करने लगी. उन्हें खुद का शरीर हल्का लगने लगा. इसके लिए उन्हें पिता स्टीफेन ने प्रेरित किया था. उन्होंने उनकी बहुत मदद की और उनका हौसला बढाया. एम हेल्थ इस तरह अपने लुक को बेहतर करने में सफल हो पाई. यूट्यूब चैनल्स के शोज़ देखकर उन्होंने खुद कुकिंग सीखी ताकि घर का हेल्दी खाना खा सकें. अब एम किसी मॉडल से कम नहीं लगती.