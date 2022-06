मदद की गुहार सुन घर में दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई पुलिस, सामने का नज़ारा देख रह गई दंग !

Police Rush To Help Woman But it Was Parrot : घर से आ रही मदद की गुहार सुनकर पुलिस बिना देरी किए घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कोई ज़रूरतमंद महिला दिखाई नहीं दी. फिर आवाज़ कहां से आई?











Follow us on