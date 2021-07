OMG: धूप में निकलने की वजह से महिला का शरीर हो जाता था लाल, डॉक्टर्स ने बताई खौफनाक सच्चाई!

शायद आप यह जानते हों कि धूप लेना इंसान के शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है. बॉडी में विटामिन डी (Vitamin D) की कमी पूरी करने के लिए धूप अक्सर धूप लेने के लिए कहा जाता है लेकिन उसके लिए यह पता होना भी बहुत जरूरी है कि सूरज की किरणों (Sun rays) के संपर्क में कितनी देर के लिए और कैसे आना है क्योंकि ओजोन डिप्लेशन (Ozone depletion) की वजह से हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट रेज (Harmful Ultraviolet rays) मनुष्य के शरीर तक आसानी से पहुंच रही हैं. जो कैंसर (Cancer) जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन रही हैं.

आपको बता दें कि लीड्स हॉस्पिटल्स चैरिटी (Leeds Hospitals Charity) के लिए सभी कैंसर रोगियों (Cancer patients) के लिए धनराशि जुटाने की कोशिश करने वाली जैकी (Jacqui) लोगों को सूरज की हानिकारक किरणों और उससे बचाव के तरीकों को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं. उनका कहना है कि उन्होंने एक साथी कैंसर रोगी सैंड्रा हडसन (Fellow cancer patient, Sandra Hudson) के साथ मिलकर एक बच्चों की किताब, एडवेंचर्स इन द सन विद एडी, हसन और चेन (Adventures in the Sun with Edi, Hassan and Chen) प्रकाशित की है, जिसमें सूरज से खुद के बचाव के महत्व को बताया गया है. इस किताब की बिक्री से होने वाले मुनाफे को कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दिया जाएगा.

सूरज की हानिकारक किरणों से बचाव है जरूरी

जानकारी के लिए बता दें कि उनका कहना है कि जिस तरह हम बच्चों को बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथ धोना सिखाते हैं, या सोने से पहले अपने दांत ब्रश करना सिखाते हैं, वैसे ही धूप से बचाव करने के लिए टोपी और सन क्रीम की जरूरत के बारे में इस बुक में बताया गया है. जैकी सूरज को लेकर लोगों की धारणा हमेशा के लिए बदलना चाहती हैं. जानकारी के मुताबिक सूरज की यूवी किरणें त्वचा के कैंसर का कारण बनती हैं और जिन लोगों को आसानी से सन बर्न्स (Sun burns) हो जाते हैं, उनमें इस बीमारी के विकसित होने की संभावना अधिक होती है लेकिन कोई भी व्यक्ति जो धूप में बहुत अधिक समय बिता रहा है, उसे चिंता करने की आवश्यकता है. जैकी का कहना है, 'बादल छाए रहने पर भी सूरज हमेशा रहता है. एक हवा का झोंका मौसम बदल सकता है. आने वाले दिनों में गर्मी कम होने वाली है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सन क्रीम बिना लगाए बाहर निकल सकते हैं. मैं चाहती हूं कि लोग जानें कि उन्हें हमेशा अपनी त्वचा की रक्षा करने की आवश्यकता है.

कम उम्र में हो गईं थी स्किन कैंसर का शिकार

आपको बता दें कि 1993 में जैकी के पैर में एक तिल बनना शुरू हुआ था. करीब 20 की उम्र में जब वह डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें बताया गया कि यह त्वचा का कैंसर (Skin cancer) है. जिसके बाद तिल हटा दिया गया था और बाद में उनके पैर के कैंसर को हटाने के लिए तीन ऑपरेशन हुए, लेकिन संक्रमण उनके खून में चला गया था और 2015 में उनके दाहिने फेफड़े (Lungs) को निकालना पड़ा. उन्होंने कहा कि एक फेफड़े के साथ रहना विशेष रूप से कठिन है क्योंकि ज्यादा गर्मी या अत्यधिक ठंड की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है. उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें गंभीर संक्रमण हुआ है और कीमो ने उनके इम्यून सिस्टम (Immune system) को प्रभावित किया है. उनका कहना है, 'मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी लेकिन शुक्र है कि मैं लीड्स कैंसर सेंटर की देखरेख में हूं, जिसकी मेलेनोमा के लिए पांच साल की जीवित रहने की दर औसत से काफी अधिक है.

टैनिंग से बचें

उनके मुताबिक इससे बचने के लिए रोकथाम सबसे अच्छा तरीका है. वह कहती हैं कि जब वह छोटी थीं, तब इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी. उन्होंने बताया कि टैनिंग (Tanning) एक ट्रेंड बन चुका था. लोग तेल और नॉर्मल क्रीम का उपयोग कर रहे थे, जो कि त्वचा को सूरज की किरणों से नहीं बचा सकतीं. वह अक्सर लोगों से पूछती है कि वह टैनिंग क्यों होने देते हैं. आपको जानकारी दे दें कि मेलेनोमा स्किन कैंसर का सबसे घातक रूप (Melanoma- deadliest form of skin cancer) है और यूके में पांचवां सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है.