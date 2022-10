20 साल की छात्रा को हुआ 52 साल के प्रोफेसर से प्यार, लड़की के प्रपोज़ल पर पिघल गए टीचर!

52 Year Old Man Marries 20 Year Old Girl​​: प्यार-इश्क और मोहब्बत को लेकर तमाम कसीदे शायरों ने पढ़े हैं. कहते हैं कि जिसे प्यार होता है, वही इसका जुनून समझ पाता है. वैसे एक और जुमला मशहूर है कि प्यार अंधा होता है. इस कहावत को ज़मीन पर उतारकर दिखाया है पाकिस्तान के एक जोड़े ने, जिनकी लवस्टोरी (Weird Love Story) खासी मशहूर हो रही है. लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर 20 साल की लड़की किसी 52 साल के अंकल से कैसे प्यार (Unique Marriage in Pakistan) कर सकती है?

ये कहानी बेहद दिलचस्प है क्योंकि लड़की खुद अपने पिता के उम्र के टीचर के प्यार में पड़ गई और उन्हें प्रपोज़ कर दिया. पाकिस्तान में एक 20 साल की छात्रा को अपने ही 52 साल के टीचर से प्यार हो गया. पहले तो टीचर को उसका ये प्रपोज़ल अजीबोगरीब लगा लेकिन अगले हफ्ते ही उन्हें भी अपनी शागिर्द से प्यार हो गया और एक अनोखी प्रेम कहानी चल पड़ी, जो शादी के साथ ही मुकम्मल हो गई.

20 की ज़ोया का दिल 52 साल के साजिद पर आया

पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली ने एक और अनोखी लव स्टोरी दुनिया के सामने रखी है. ये कहानी 20 साल की बी कॉम की छात्रा ज़ोया और उनके 52 साल के टीचर साजिद अली की है. ज़ोया खुद बताती हैं कि पहले उनके टीचर को उनसे प्यार नहीं था लेकिन उन्होंने तब इसके बारे में पूछा, जब खुद ज़ोया ने उन्हें कॉलेज में ही प्रपोज़ कर दिया. हालांकि पहले साजिद ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि दोनों की उम्र के बीच 32 साल का फासला था. एक हफ्ते का वक्त मांगने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वे ज़ोया से प्यार करते हैं.

रिश्तेदारों को था रिश्ते पर ऐतराज़

चूंकि रिश्ता बेमेल था, ऐसे में दोनों ही परिवारों को ऐतराज़ हुआ. साजिद के घरवालों को लगता था कि वो ज़ोया के मुकाबले ज्यादा ही हैंडसम हैं. साजिद को ज़ोया का पकाया हुआ खाना और चाय काफी पसंद है. फिलहाल ये कपल अमेज़ॉन के एफबीए होलसेल प्रोग्राम का हिस्सा बनकर लाखों रुपये महीने में कमा रहा है. वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में ऐसी शादियों की कमी नहीं है. इससे पहले एक 55 साल के शख्स फारूक़ अहमद से से 18 साल की लड़की मुस्कान ने शादी कर ली थी.