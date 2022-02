84 साल की गर्लफ्रेंड को लेकर भागा 80 साल का बुजुर्ग, चंद साल साथ गुजारने की थी ख्वाहिश !

आपने तरह-तरह की प्रेम कहानियां (Love Story Of Elderly Couple) देखी और सुनी होंगी. आमतौर पर ये प्रेम कहानियां छोटी उम्र में शुरू होती हैं. कुछ तो अंजाम तक पहुंच जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, जिनकी कसक ताउम्र रहती है. अगर आप सोचते हैं कि प्रेमी जोड़ों में साथ रहने का जुनून सिर्फ युवावस्था तक ही रहता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया (Australia News) के एक बुजुर्ग की प्रेम कहानी ( elderly man eloped with 84 years old girlfriend) ज़रूर सुननी चाहिए. उन्होंने साबित कर दिया है कि प्यार किसी उम्र का मोहताज़ नहीं होता.

ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले राल्फ गिब्स नाम के 80 साल के शख्स को अपनी 84 साल की पार्टनर की याद बुरी तरह सता रही थी. वे बीमार थीं और खुद से चलने-फिरने लायक भी नहीं बची थीं. उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी और हर वक्त उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत होती थी. हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि इतनी कमियों के साथ भी राल्फ गिब्स को सिर्फ अपनी पार्टनर का साथ चाहिए था और इसके लिए वे नियम-कानून तोड़ने को तैयार थे.

नर्सिंग सेंटर से 84 साल की गर्लफ्रेंड को भगाया

राल्फ गिब्स (Ralph Gibbs) की गर्लफ्रेंड का नाम कैरोल लिस्ले (Carol Lisle) है. वे डिमेंशिया और पार्किंसन्स बीमारी से जूझ रही हैं. इस बीमारी में मरीज़ की याददाश्त बेहद धुंधली हो जाती है और वो ज़रा सी देर में ही पिछली चीज़ें भूल जाता है. कैरोल का इलाज पर्थ शहर के पास ही एक नर्सिंग होम में चल रहा था और उन्हें वहीं रखा गया था. राल्फ गिब्स 4 जनवरी 2022 को कैरोल से मिलने वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ लेकर निकल गए. कैरोल के साथ रहने की चाहत में उन्होंने बूढ़ी गर्लफ्रेंड को ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग शहरों में घुमाया और क्वींसलैंड की तरफ जाने लगे. पर्थ से क्वींसलैंड की दूरी करीब 4800 किलोमीटर है.

बुजुर्ग ने कहा- ‘जो कुछ किया, प्यार में किया’

राल्फ और कैरोल को पुलिस ने घने रेगिस्तान में बरामद किया. जहां वे गाड़ी चलाते पाए गए, वहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था और कैरोल काफी घबराई हुई थीं. उन्हें वहीं से एयरलिफ्ट करके पर्थ भेज दिया गया और राल्फ गिब्स पर कैरोल की ज़िंदगी खतरे में डालने समेत कई चार्ज लगाए गए. कोर्ट में पेशी के दौरान गिब्स ने बताया कि उन्होंने जो कुछ किया, प्यार में किया. वे 15 साल से अपनी पार्टनर रहीं कैरोल के साथ ज़िंदगी के आखिरी साल बिताना चाहते हैं. कोर्ट ने भी उनकी दलील मानते हुए उन्हें 7 महीने की जेल और 2 साल का रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया.