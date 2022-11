19 साल की लड़की ने 70 साल के बाबा से 'इज्ज़त' की खातिर कर ली शादी, हैरान कर देगी प्रेम कहानी!

19 Year Old Girl Married to 70 Year Old Man: शादियों में 5-6 साल का उम्र का फासला तो चल जाता है, लेकिन अगर ये फासला 51 साल का हो, तो आप ऐसी शादी को क्या कहेंगे? खैर, पाकिस्तान में इस वक्त दादा और पोती जैसी दिखने वाली मियां-बीवी की ये जोड़ी सुर्खियों में है.











Follow us on