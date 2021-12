World Record : कबाड़ से बनाया रिकॉर्ड ! पुरानी वॉशिंग मशीनों से खड़ा कर दिया पिरामिड

Unique World Record : दुनिया में हर रोज़ ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड (Weird World Record) बनते हुए आप देखते हैं, जिनके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया होगा. कोई दांतों में सांप पकड़कर रखता है, तो कोई तेज़ रफ्तार से मास्क लगा लेता है. कुछ लोग अनोखी चीज़ों का कलेक्शन (Record of Collections) करके भी रिकॉर्ड बना देते हैं. अब ब्रिटेन (British Company Currys) की एक कंपनी ने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा कबाड़ इकट्ठा (Record of largest pyramid of washing machine) करने का. इस कंपनी ने हज़ारों रिसायकिल्ड वॉशिंग मशीनों (Recycled Washing Machines' Pyramid) को पिरामिड में जोड़ने का अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है.