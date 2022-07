इंसान छोड़िए यहां सुअरों को लगाया जा रहा है सनस्क्रीन लोशन, धूप और गर्मी ने लगाई वाट !

Pigs Are Being Lathered with Sunscreen : देश में भले ही कुछ जगहों पर मॉनसून झूमकर बरस रहा हो लेकिन विदेशों में कई जगह ऐसी लू चल रही है कि लोग गर्मी से तड़प रहे हैं. घर में बैठकर एसी का बिल बढ़ाने के बजाय लोग अपना वक्त ऑफिस या कहीं ठंडी जगह पर आउटिंग करके काट रहे हैं. सोचिए उन जानवरों का क्या, जो इस भयानक गर्मी से जूझ रहे हैं. इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में तो सोमवार और मंगलवार को इतनी गर्मी रही जानवरों को भी सनस्क्रीन लगाई जाने लगी.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल वेल्श पिग्स (Royal Welsh Pigs) को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाया जा रहा है. चूंकि प्रचंड गर्मी और धूप की वजह से इंसानों का जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए जानवरों को भी कुछ ज्यादा ही केयर की ज़रूरत होती है. उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी और छाया के साथ-साथ स्किन को भी बचाने के लिए क्रीम का सहारा लिया जा रहा है.

पिग्स को लगेगा सनस्क्रीन लोशन

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम का एग्रीकल्चर शो वेल्स में होने वाला है और उस दिन काफी गर्मी होगी. इस बार इस शो में शामिल होने वाले रॉयल वेल्श पिग्स को सनस्क्रीन लोशन लगाकर पेश किया जाएगा. पहले के सालों में जहां पिग्स को गर्मी से बचने के लिए गीले कंबल ओढ़ाए जाते थे, वहीं इस बार उन्हें सन क्रीम लगाई जाएगी. उन्हें बढ़ते हुए तापमान में ज्यादा केयर करने की ज़रूरत है. लोगों को भी पूरे कपड़े पहनने, हैट लगाकर रखने और धूप से बचने की सलाह दी जा रही है.

लाल बालों को भी मिला था ऑफर

ब्रिटेन की गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर दिए जा रहे हैं. Showcase Cinemas की ओर से ब्रिटिश लोगों को फ्री एंट्री दिए जाने का ऑफर दिया गया है. सिर्फ शर्त इतनी सी है कि उनके बालों का रंग लाल होना चाहिए. अगर आने वालों के बाल किसी और रंग के हैं, तो उन्हें सिनेमा हॉल के अंदर आने नहीं दिया जाएगा. जो ये शर्त पूरी करते हैं, उन्हें सुपरहिट फिल्में बिल्कुल फ्री दिखाई जाएंगी. माना जाता है कि लाल रंग के बालों वाले लोगों को सूरज की किरणें ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि उनके बाल भी खराब हो जाते हैं.