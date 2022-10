कर्मचारियों को मिल रहा है वर्क फ्रॉम पब का ऑफर, बचेगा बिजली के बिल का खर्च !

दुनिया भर में जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ, तो लोगों को स्वास्थ्य और काम दोनों के बैलेंस के लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर का हिस्सा बनना पड़ा. दुनिया के तमाम देशों में ये अब भी जारी है और लोगों का काम करने का तरीका बदल चुका है. इससे कर्मचारियों और कंपनी दोनों को ही फायदा हुआ, लेकिन अब इससे एक कदम आगे वर्क फ्रॉम पब का कल्चर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है. इसके तहत ब्रिटेन में कई पब और बार अब कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम पब (Work From Pub) का ऑफर दे रहे हैं.

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश पब संचालक अब लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम के बजाय “वर्क फ्रॉम पब” (Work From Pub) का ऑफर लाए हैं. वर्क फ्रॉम पब (WFP) नाम की एक नई सर्विस अपने कस्टमर्स को इसके लिए अलग-अलग तरह की डील भी दी जा रही है. आइए आपको बताते हैं इस नए कल्चर के बारे में.

Work From Home के बजाय Work From Pub

ब्रिटेन में पब्स की संख्या अच्छी-खासी है और वे अपना रेवन्यू बढ़ाने के लिए Work From Pub डील ऑफर कर रहे हैं. पब्स को उम्मीद है कि लैपटॉप से काम कर रहेलोग अपने घर के बिजली बिलों को कम करने के लिए ऐसा जरूर करेंगे. ‘वर्क फ्रॉम पब’ ऑफर की शुरुआत करीब 900 रुपए से है. इस पैकेज के साथ लोगों को लंच और ड्रिंक भी मिल सकेगी. ब्रीवरी यंग (Brewery Young) के 185 पब ने 1400 रुपए में वर्क फ्रॉम पब (WFP ) की डील रखी है. जिसके साथ सैंडविच लंच, चाय और कॉफी भी मिलेगी.

क्यों होगा ग्राहकों का फायदा?

ब्रिटेन में कॉस्‍ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में पब्स WFP (Work From Pub) के माध्‍यम से इस बात की उम्‍मीद कर रहे हैं कि लैपटॉप पर काम करने वाले कर्मचारी यहां आएंगे और उन्हें इससे घर के बिजली के बिल से राहत मिल सकेगी. इस वक्त ब्रिटेन में बिजली के बढ़ते हुए बिल से सभी परेशान हैं. ऐसे में पब्स ये तरीका निकालकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और कर्मचारी अपने बिजली का बिल थोड़ा घटा सकते हैं.