सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में रेंगने लगे सैकड़ों कॉकरोच, कीड़ों के चलते रोकी गई बहस !

Cockroaches Released in Courtroom : दुनिया में अलग-अलग किस्म के अपराधी हैं और उनको मदद पहुंचाने वालों की भी कमी नहीं है. कुछ लोग अपराधियों को छुड़ाने के लिए तरह-तरह के प्लान बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही नाटक करने से बाज नहीं आते. कुछ ऐसा ही हुआ न्यूयॉर्क में. यहां की अल्बैनी सिटी कोर्ट (Albany City Court) में सुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब घटना (Hundreds Of Cockroaches Released in Court) हुई.

कोर्ट रूम में 4 लोगों की स्टेट Capitol में हुई गिरफ्तारी के बाद सुनवाई की जा रही थी. इसी बीच यहां सैकड़ों की संख्या में घिनौने कॉकरोच रेंगते हुए नज़र आए. बहस के दौरान जैसे ही लोगों की नज़र कॉकरोचेज़ पर पड़ी, वहां अफरा-तफरी मचने लगी. नतीजा ये हुआ कि कोर्ट की सुनवाई रोकनी पड़ी. अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ जान-बूझकर किया गया था.

डब्बे में भरकर लाए गए थे कॉकरोच

कोर्टरूम में कॉकरोच होने के सवाल यूं तो उठता ही नहीं, लेकिन यहां अचानक ही सैकड़ों कॉकरोचेज़ का ज़खीरा आखिर कहां से आया? दरअसल बहस और सुनवाई के दौरान ये जान-बूझकर छोड़े गए थे. मामले में एक 34 साल की महिला को गिरफ्तार किया है, जो ऑडियंस में बैठी हुई थी. आरोप है कि उसने ही प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर कॉकरोच रखे हुए थे, जिन्हें बहस के दौरान धीरे से आज़ाद कर दिया गया. महिला पर सरकारी काम-काज में बाधा डालने और सबूत-गवाहों को टेम्पर करने का भी चार्ज लगाया गया है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें- 14 साल के बच्चे ने अपनी शैतानियों से कर दिया लोगों की नाक में दम! 3 साल के लिए शहर से किया गया बाहर

मामले की हो रही है जांच

घटना की वजह से उस दिन की बहस और सुनवाई रोक दी गई. जिस महिला पर कॉकरोच छोड़ने का आरोप लगा था, उसे बाद में छोड़ दिया गया. फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन केस की तत्कालीन कार्यवाही प्रभावित हुई. कोर्ट प्रशासन के दफ्तर की ओर से जारी किए गए बयान में इसे आपराधिक व्यवहार कहा गया है, जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रभावित करने की कोशिश की गई.